Osakidetza confirma que desde el 1 de mayo no habrá pediatras en Urgencias, pero sí en el PAC

Iñigo Morondo IRUN. Miércoles, 9 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

Los cambios en la atención pediátrica de la OSI Bidasoa que anunció Osakidetza para su aplicación desde el 1 de mayo generaron ayer una ola de reacciones tanto entre profesionales sanitarios de la propia OSI como entre las familias de comarca.

Osakidetza había anunciado una ampliación de la atención primaria de pediatría en los tres centros de salud (Irun Centro, Dunboa y Hondarribia) que fue recibida como una buena noticia. Se criticaba sin embargo, que la medida iba acompañada de la desaparición de la atención pediátrica en Urgencias.

Preguntados al respecto, responsables de Osakidetza quisieron aclarar el contexto de los cambios formulados que se han trabajado «junto con los propios profesionales que prestan el servicio», aseguraron, «y realizando un estudio muy preciso de todos los datos disponibles sobre el tipo de atenciones que se realizan fuera de las consultas». Atendiendo a esto último se optó por la ampliación del horario de la atención primaria, «lo que servirá para absorber buena parte de las situaciones que actualmente acaban en el Hospital Bidasoa y que son casos leves».

Al mismo tiempo, confirmaron desde Osakidetza que el PAC (el Punto de Atención Continua, que en el caso de la comarca de Bidasoa se encuentra en el ambulatorio de Irun Centro) «contarácon un pediatra hasta las 20.00 horas» que también cubrirá muchos de los casos que ahora van a Urgencias donde, eso sí, ya no habrá especialistas en pediatría.

«Pero sí se realizará la atenderá infantil con el personal que esté en Urgencias y, tal y como ocurrea actualmente, en los casos que requieran una atención hospitalaria más compleja se mantendrá el procedimiento habitual de derivación al Hospital Universitario Donostia, con el apoyo de la ambulancia medicalizada del propio hospital».

Personal sobrecargado

La cuestión de fondo en la gestión de la pediatría comarcal es que la OSI Bidasoa es la única en la que los pediatras de los centros de salud están obligados a realizar guardias hospitalarias, una condición que desde hace muchos años hace menos atractiva esta localización para los pediatras de Osakidetza.

En esas guardias, la mayoría de las veces el médico o médica que cubre el turno está sólo, ya que no hay área pediátrica en el propio hospital. Esta solo ante casos complicados y lo está cuando a la vuelta del mismo tiene la sala de espera llena aunque sea de casos leves, aunque obviamente, además, no siempre son tan leves.

Los turnos de guardia se llevan a cabo de 15.00 a 8.00 horas tras haber cumplido el turno de ambulatorio de 8.00 a 15.00. Tras ese ciclo de guardia el pediatra descansa y no pasa consulta. Uno de los problemas es que en la mayoría de los casos tampoco nadie cubre esas horas, lo que genera una situación de sobrecarga que se ha visto agravada en los últimos meses cuando se han producido bajas (no sólo médicas) en el equipo de Pediatría. La OSI Bidasoa se está encontrando con muchas dificultades para cubrir esas bajas porque, como Osasun Bidasoa denuncia desde hace años, los pediatras prefieren otros destinos de atención primaria que no incluyen guardias de Urgencias obligatorias.

La apuesta por mantener la atención en las Urgencias hospitalarias es lo que en los últimos tiempos ha acercado el sistema al colapso, especialmente esta semana.