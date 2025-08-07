Obras de mejora en seis centros de infantil y primaria

Aprovechando las vacaciones lectivas de verano, el Ayuntamiento está realizando una serie de obras en seis centros de infantil y secundaria: Eguzkitza, Dunboa, Txingudi ... Ikastola, Elatzeta, Toki Alai y Belaskoenea. Dichas actuaciones, que cuentan con un presupuesto cercano a los 500.500 euros, están previstas que finalicen antes del inicio del nuevo curso escolar, aunque puntualmente podrían extenderse.

Una de las acciones más importantes se está llevando a cabo en el centro de educación infantil y primaria de Eguzkitza, lugar de la rueda de prensa celebrada ayer. Al mismo asistieron el delegado de Obras, Gorka Álvarez, y la delegada de Educación, Sandra Caballero; además del técnico del área de Educación, Iñaki Arrese-Igor. Concretamente, se están instalando una serie de parasoles en la parte alta de la fachada sur del edificio, una zona muy expuesta al sol y que provoca que las aulas lleguen a alcanzar los 27 grados durante las jornadas más calurosas.

Otra de las obras de mayor envergadura es la de Dunboa, donde se está reformando la sala de calderas del edificio de primaria. Los trabajos, que afectan directamente a la planta baja del edificio y a la casa del conserje, comenzaron nada más finalizar el curso y, según apuntaron, es probable que se alarguen más allá de principios de septiembre, aunque sin interferir en los espacios ocupados por el alumnado.

En cuanto al centro de Elatzeta, informaron que el Ayuntamieno ha iniciado la redacción del proyecto para convertir el patio de educación infantil en «un espacio seguro, coeducativo, accesible inclusivo y promotor de salud». En ese sentido, Álvarez manifestó que el futuro patio «va a redundar no solo en los propios escolares, sino en la calidad de vida del barrio». Respecto a las demás intervenciones, en Txingudi Ikastola se está procediendo al pintado de paredes y techos de siete aulas, además de impermeabilizar las fachadas y el corredor del edificio de educación infantil con tela asfáltica. Las de Toki Alai y Belaskoenea son «obras menores», con la renovación de uno de los baños en el primer caso, y la sustitución de baldosas, zócalos y puertas en el segundo.

Labores de mantenimiento

Además de las obras de mayor calado, en verano y durante el resto del año también se realizan trabajos de mantenimiento. En ese sentido, el técnico de Educación reivindicó la figura de los conserjes: «Son nuestros ojos, hacen la primera intervención y nos señalan cuando es necesario hacer alguna intervención importante». Así, Arrese-Igor explicó que «siempre reservamos algo de dinero» para hacer frente problemas o imprevistos que van surgiendo durante el curso: «No llegamos a todo, pero intentamos agotar los recursos que tenemos». Aunque el grueso de las obras se lleven a cabo en los centros públicos de infantil y primaria, durante el año también se atienden otro tipo de centros educativos de ámbito municipal como pueden ser el Conservatorio y la Escuela de Música, el Euskaltegi o las haurreskolak.