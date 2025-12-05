Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes al acto de inauguración de la exposición, en el vestíbulo de Palmera Montero. F. DE LA HERA

Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional

Raúl Martínez y Oskar Gaskon han obtenido el segundo y tercer premio

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

El fotógrafo irundarra Mikel Prado ha ganado el concurso fotográfico del Alarde tradicional. La entrega de premios e inauguración de la exposición que recoge una ... selección de las imágenes recibidas por la organización se ha inaugurado este jueves en el Espacio Palmera Montero, en un acto que ha contado con la asistencia de alrededor de 200 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  8. 8

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  9. 9

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  10. 10

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional

Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional