Más de medio millar de aficionados estarán con el Real Unión en Lezama

Siete autobuses y muchos vehículos particulares van a llevar una marea txuribeltz de más de 500 personas hasta el escenario de la última jornada de ... liga del Real Unión. «Sentimos un agradecimiento enorme», ha asegurado en la previa del encuentro el entrenador, Albert Carbó. «Que se desplace tantísima gente es una pasada y una motivación extra para afrontar el partido. Tenemos la responsabilidad de responder desde el campo y ganar el partido».

Los irundarras juegan en Lezama este sábado a las 19.00 horas con la obligación de ganar y confiar que en otros cuatro campos se den al menos dos resultados que le favorezcan. «Por nuestra mente sólo pasa ganar. Nuestra obligación es ganar y sólo pensamos en ganar. Los resultados los miraremos cuando finalice el partido. Si cuadra todo y ha ido bien, celebraremos. Si no ha ido bien, moriremos de pie, habiendo ganado».

Con esa actitud encara el equipo la trascendental cita de Lezama después de una semana complicada. «El trabajo ha sido el de siempre en cuanto a trabajar, por un lado, en la mejora propia y, por otro, en el análisis del rival, su juego con balón, sin balón y el balón parado». Pero ha habido un componente extra porque el empate en casa frente a Osasuna fue «un palo muy duro, un resultado injusto. Cuando empezó la semana el equipo estaba tocado, pero este equipo cuando recibe golpes duros se levanta y a medida que iban pasando los días ha ido cogiendo confianza, mentalizándose de lo vital que es el partido y ahora mismo está en buen estado mental y físico».

Es verdad que el filial rojiblanco no se juega nada, pero Carbó ha advertido que es «el mejor equipo de la segunda vuelta, un equipo al que hay que respetar muchísimo», matizando además que quizá porque sus jugadores tienen miras más allá de la posición en la tabla «los filiales no aflojan aunque no se jueguen nada y nosotros tenemos que ir con ese pensamiento».

Preguntado por su futuro, si continuará o no en el Real Unión la próxima temporada y si la decisión depende de lo que pase en esta última jornada, el técnico ha asegurado que «ahora mismo es lo menos importante. Ahora mismo, mi sueño es conseguir esa permanencia que todos queremos, conseguir la victoria, que el fútbol y la suerte nos acompañen y ojalá que Albert Carbó sea el entrenador del Real Unión en Primera Federación el año que viene».