Manifestación multitudinaria por la sanidad infantil

Osasun Bidasoa ha convocado algunas de las manifestaciones más multitudinarias que se han visto en la comarca y la de este sábado superó en número ... a cualquiera de las citas anteriores. Entre 10.000 y 12.000 personas, según la estimación de la Policía Local contrastada con la Ertzaintza, participaron en la marcha que salió desde la plaza de San Juan, llegó hasta la calle Hondarribia y desanduvo el camino hasta la plaza del Ensanche para terminar allí con la lectura de unos textos.

En esas intervenciones participaron la propia Osasun Bidasoa, Familias por la Salud Mental Irun y Urgencias Pediátricas Bidasoa. Denunciaron «el deterioro progresivo» de los servicios sanitarios públicos en la comarca y centraron sus demandas en un listado muy concreto: «la reapertura inmediata de las urgencias pediátricas en el Hospital Bidasoa; la cobertura inmediata y definitiva de la plaza de psiquiatría infanto-juvenil; una dotación suficiente de profesionales de medicina de familia y pediatría en los centros de salud y de especialistas para reducir las listas de espera y reabrir las consultas de urología y psiquiatría infanto-juvenil; una planificación seria y a largo plazo que garantice los recursos necesarios y un diálogo abierto y constructivo con las autoridades sanitarias».

Osasun Bidasoa interpretó la masiva movilización de ayer como «un punto de inflexión». Agradeció la respuesta ciudadana y aseguró que «no nos detendremos hasta que la salud y el bienestar de todas las personas en el Bidasoa sean una prioridad real y efectiva. Seguiremos luchando juntas, juntos, por una sanidad pública digna».

«Sobran los motivos»

En la marcha se pudieron ver varias pancartas. Abría el recorrido la de Osasun Bidasoa, que desde hace años preside movilizaciones con el lema 'Por nuestra salud. SOS Bidasoa. Ampliar, renovar, mejorar' en euskera y castellano. F Salud Mental Irun ('La salud mental es un derecho, no un privilegio') y Urgencias Pediátricas Bidasoa ('Urgencias pediátricas ya. Con la salud de nuestros hijos no se juega') aportaron las suyas propias. También llevaron su pancarta trabajadores comarcales de Osakidetza (SOS OSI Bidasoa - langileak) y unos jóvenes que también reclamaban por escrito la salud mental como derecho. Hubo hasta una esquela por 'Doña Psiaquiatría Infantojuvenil del Bidasoa. Fallecida sin hacer ruido el 28 de febrero...'

David Ventura fue uno de los más de 10.000 bidasotarras que se sumaron a la marcha. «Sobran los motivos para estar aquí», explicaba. Por sus circunstancias familiares, le han afectado tanto el traslado temporal del servicio de psiquiatría infantil a Donostia como el cierre de las urgencias pediátricas. Lo primero que señaló este padre irundarra es que «nos están intentando convencer de que aquí no ha pasado nada y no es verdad. Nosotros teníamos una cita al mes con el psiquiatra y desde que se fue, en febrero, no hemos tenido otra. Hemos llamado no sé ni las veces al teléfono que nos dieron para que nos atendieran en Donostia y después de mucho insistir nos han dado cita para septiembre. Septiembre. Ésa es la realidad de lo que está pasando», aseguraba.

«Teníamos cita con el psiquiatra cada mes. Desde que se fue en febrero no hemos tenido y nos han dado hora para septiembre»

«Lo peor», afirmaba, «es que todo es por una mala planificación. El psiquiatra que estaba aquí avisó en octubre de que a finales de febrero se iba. Osakidetza no reaccionó y nos vemos así».

Ane Miren Rekalde encontró su motivación para manifestarse en el cierre de las urgencias pediátricas. «Nos dicen que esto viene a solucionar un problema que sólo existía aquí y que perjudicaba al trabajo de las pediatras de atención primaria. Lo tenían muy fácil: volver al modelo que hubo hasta 2012. Pero no, han preferido seguir recortando». Se refería a que en 2012 se eliminó el servicio de pediatría hospitalaria dejando sólo las urgencias pediátricas en el hospital. «Han tardado 13 años en darse cuenta de que se equivocaron. Pero públicamente no lo reconocen y en lugar de corregirlo, profundizan en el error y cierran también las urgencias pediátricas. Si nos echamos a la calle igual cambian el rumbo».