Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ramsés Gil en las gradas del Stadium Gal donde espera que la afición pueda disfrutar de la intensidad que quiere imprimir al equipo. MORONDO

Irun

«Llegaremos al comienzo de la liga mucho mejor de lo que podría esperar»

El equipo txuribeltz juega su último amistoso este sábado con la vista puesta en el inicio liguero, el próximo domingo en AmorebietaRamsés Gil Entrenador del Real Unión

Iñigo Morondo

Irun

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

El Real Unión juega este sábado en Nájera su último amistoso de pretemporada y el próximo domingo, a las 12.00 horas, comenzará a disputar ... la liga del Grupo 2 de la 2ª RFEF, a domicilio contra el Amorebieta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Llegaremos al comienzo de la liga mucho mejor de lo que podría esperar»

«Llegaremos al comienzo de la liga mucho mejor de lo que podría esperar»