«Llegaremos al comienzo de la liga mucho mejor de lo que podría esperar»

El Real Unión juega este sábado en Nájera su último amistoso de pretemporada y el próximo domingo, a las 12.00 horas, comenzará a disputar ... la liga del Grupo 2 de la 2ª RFEF, a domicilio contra el Amorebieta.

– ¿Qué valoración hace de este periodo de preparación?

– Estoy contento con el juego y con cómo los jugadores han entendido lo que esperamos de cada uno. Nos ha costado ganar partidos, pero el foco no estaba en eso. Íbamos probando cosas y algunas salían y otras no. Lo peor, como siempre, han sido las lesiones. A veces los entrenadores nos planteamos si bajando un poco la intensidad o entrenando un poco menos podríamos evitar... Pero la experiencia me dice que no, que salvo que hagas cosas temerarias (que no hacemos), las lesiones en pretemporada no van asociadas a las cargas de trabajo.

– ¿Está el equipo donde lo quería para empezar la liga?

– Está mucho mejor de lo que podía esperar. Exigimos mucho a los jugadores, mucho rigor a nivel defensivo, varias ideas a nivel ofensivo; buscamos que haya equilibrios entre las características de cada jugador y la idea de juego. La verdad es que la plantilla es buenísima y se ha adaptado muy rápido a todo eso.

– Hemos visto un equipo que sin balón presiona muy arriba al rival, que defiende hacia adelante, que anticipa... ¿Es la marca 'Ramsés Gil'?

– En una temporada se dan circunstancias de todo tipo y te puedes encontrar con que el rival esté mejor y no puedas elegir cómo juegas. Me refiero a momentos dentro de un partido. Pero el estilo, el modelo, está muy claro. Siempre hemos propuesto un fútbol agresivo, en determinados momentos arriesgado. Para eso dependes mucho de la plantilla que confeccionas pero aquí hemos tenido suerte con el grupo de jugadores que hemos podido juntar. No es sólo que yo quiera jugar así, es que es lo que ellos mismos piden. Eso es muy importante

– ¿Y con balón?

– Esta plantilla nos ofrece muchos recursos. Hay jugadores de mucho nivel con balón controlado, en ataque organizado. Hay jugadores con muy buen pie para transitar y jugar rápido. Tenemos gente con velocidad. En conclusión, si somos dominadores, buscaremos la versatilidad, llevar el partido a nuestro terreno y darle piernas, velocidad, y cuando lo consideremos, llevar más control. Lo importante, y eso me gusta de esta plantilla, es tener recursos para poder elegir. Veremos hacia dónde nos lleva la competición, porque además en 2ª RFEF hay que tener en cuenta el factor del campo de los rivales...

– Y del propio. Porque el año pasado era una constante que diluviara antes de y/o durante cada partido en casa. El césped lo pasó mal.

– Es cierto. Yo el año pasado veía todos lo partidos y aquí y en Barakaldo fue una cosa... Pensaba, ¿pero no deja de llover en esas ciudades? Esperemos que este año no sea así, pero bueno, lo importante siempre es estar preparado para lo que pueda venir.

– Se ha comentado en la tribuna de Gal su intensidad durante los partidos. Fuera del campo es una persona muy sosegada, pero en el banquillo no para, grita fuerte, gesticula... Y eso que eran amistosos. ¿Es instintivo o lo hace para motivar a los jugadores?

– Como has dicho, soy una persona muy tranquila, hasta reflexiva, diría. Con los años más. Pero lo de los partidos no es una fachada. Es mi forma de vivirlos, de dirigirlos. Estuve unos años como segundo entrenador y el primer día que fui primer entrenador en un partido, me salió hacerlo así. Hasta yo mismo me sorprendí porque no me reconocía. Creo que ayuda a que los jugadores oigan mejor lo que digo y también a contagiar ese nivel de intensidad que les pido, pero no lo hago por eso, me sale natural. No podría fingirlo si no me saliera así.

– Antes ha hecho varias referencias al nivel de la plantilla. Al final, con las últimas incorporaciones, se va a cerrar con 20 fichas en el primer equipo. ¿Está satisfecho?

– Es una plantilla de mucha calidad. Cortita, sí, pero lo que pasa es que el nivel de los chicos que hay en el Roca es altísimo. Laken Torres, Musta, Mancisidor, Ander Fernández, Odei y Boulmot han hecho toda la pretemporada con nosotros y han estado todos los días a un nivel altísimo. Tener a esta gente en el filial es un tesoro y vamos a ver si somos capaces de gestionarlo adecuadamente. El objetivo es que lleven un régimen de entrenamientos de primer equipo y que en competición, en función de la evolución y de las circunstancias, puedan jugar con el B o con el primer equipo. En ese sentido, para ellos tener ficha del Roca es una gran ventaja porque lo que te puedo asegurar es que a mí no me va a importar quién tiene ficha del A o del B, pondré a jugar a los que se lo ganen en el día a día. Ellos tienen la ventaja de que si no están aquí, pueden jugar allí.

– La 2ª RFEF es una categoría dura, venir de un escalafón más alto no garantiza nada. Pero la sensación, incluso entre los jugadores, es que esta plantilla es para estar arriba.

– El debate de si tenemos que subir este año no nos hace mejores ni peores. No me afecta que la gente hable de eso. El fútbol te pone donde tienes que estar y mi objetivo, mi visión como entrenador, es que la sesión de entrenamiento de mañana sea la mejor posible, que sea mejor que la de hoy. Y que eso nos haga llegar al domingo un poco mejor y que eso nos dé alguna posibilidad más de ganar el partido. Y si no lo ganamos, intentaremos ganar el siguiente. No me aporta nada hablar de si aspiramos al ascenso, lo que quiero es que el jugador se vaya convencido de que entrenar bien cada día nos hace más competitivos y eso nos da más opciones de ganar. Podría decir cosas que igual a la gente le gustaría oírme decir, pero prefiero ser honesto con lo que pienso.