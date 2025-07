«No sé si hubiera llegado al nivel que tengo si no llego a ir a La Seu d'Urgell»

Hace una semana en Foix (Francia), el irundarra Oier Díaz, de Santiagotarrak-ZAISA, completó un póker de medallas en el Campeonato del Mundo júnior de ... aguas bravas. En slalom fue campeón en C-1, plata en patrullas C-1 y bronce en patrullas K-1 y en kayak-cross se proclamó subcampeón. Está bajando a la tierra y asimilando lo que consiguió.

–¡Vaya resultados!

–Sí. Cualquier medalla en un Campeonato del Mundo ya es algo importante y el oro en C-1 eclipsó a las demás. Estábamos tres favoritos y, después de ser tercero en la clasificatoria y en la semifinal, pude acabar primero la final.

FINAL«Cuando vi que había hecho tres segundos mejor que mi mejor tiempo, me di cuenta de que podía ganar»JUEGOS OLÍMPICOS«Por ahora no me lo planteo, pero cuando llegue el momento intentaré pelear por la plaza»

–Aunque no por mucho...

–No. En slalom se cuentan los segundos y las centésimas. Por eso, cuando acabé mi final y vi que había hecho tres segundos mejor que mi mejor tiempo me di cuenta de que podía ganar. Ya tenía medalla porque solo faltaban dos por competir. El esloveno Hocevar quedó a 1''16 y el francés Estanguet 1''76. Y los dos tuvieron un toque, que son dos segundos de penalización.

–¿Y la plata de kayak-cross?

–Pues otra alegría, aunque lo importante era el slalom. El kayak-cross es una disciplina bastante nueva que fue olímpica por primera vez en París'2028. Le costó entrar en el mundillo, a la mayoría no le gustaba, pero ha ido cogiendo fuerza. Y en España hemos mejorado mucho. No nos gustaba y se nos daba mal, que al final se hace una rueda ahí, pero en los últimos años hemos metido muchas horas, seguramente el país que más. Ahora, los mejores resultados son los nuestros.

–Es una modalidad que ha llegado para quedarse.

–Es más divertido, pero creo que se va a quedar un poco más estancado porque ha crecido muy muy rápido. Yo este año en todos los sitios donde he competido no he hecho kayak-cross, sólo canoa. Hacía bastante que no entrenaba kayak-cross, entrené sólo la semana previa, pero las sensaciones eran muy buenas porque previamente habíamos trabajado mucho. Sabía que éramos los mejores. En una de las semifinales éramos tres de la selección española y un inglés y él quedó último. Al final quedé segundo y tercero fue Faust Clotet, que ganó el año pasado.

–¿Cuántas rondas fueron en kayak-cross?

–La clasificatoria, que define las siguientes rondas y los sitios de salida, en la que quedé séptimo, y cuatro rondas más contando la final.

–¿Cómo empezó en piragüismo?

–Tengo un hermano dos años mayor, que empezó primero. Vivimos en San Marcial y al lado nuestro vivía Iker Rodríguez, que era de la sección de aguas bravas de Santiagotarrak. Tenemos piscina en casa y traía unas piraguas y jugábamos. Él me empezó a llevar al río.

–¿Le gustó desde el principio?

–En el club era de los que más ganas tenía para ir a entrenar. Y me gustaba competir también. Eso sí, me acuerdo que el primer año fue un desastre en las competiciones. No me salían las cosas. Pero en el segundo año me metí en el equipo nacional. Y fui al Mundial júnior con quince años y casi me metí en la final. El año pasado fui sexto.

–En esos inicios estaba en su esplendor Ander Elosegi, que fue a cuatro Juegos Olímpicos.

–De pequeño lo veía como muy lejos. Le seguíamos mi hermano y yo. Y en 2017 fuimos al Mundial de Pau y nos quedamos flipando. Siempre ha sido el referente, siempre hemos querido remar como él. Según íbamos cogiendo más nivel empezamos a coincidir con él y siempre ha sido muy cercano y nos ha ayudado.

–¿Estar en un Mundial le aumentó la pasión por el piragüismo?

–Tenía nueve años entonces y no pensaba en eso, pero puede ser.

–Hace dos, con dieciséis años, tomó la decisión de mudarse a La Seu d'Urgell.

–Estaba viendo que cada vez me iba mejor en las competiciones y lo planteé en casa y me dijeron que adelante. Mis padres siempre han viajado mucho, han salido mucho de casa y entendían que era algo que iba a ser positivo para mí. Lo hablé también con mi entrenador Urko Zabaleta y a él también le parecía muy buena idea.

–¿Acertó con el traslado?

–Sí, seguro. No sé si hubiera llegado al nivel que tengo ahora si no llego a mudarme a La Seu d'Urgell. Allí las condiciones para entrenar son mucho mejores que aquí. Vivo en una residencia de deportistas. Está muy bien la vida del deporte, pero fuera de eso no hay mucho más en La Seu d'Urgell. Pero como tenía que hacer Bachillerato y entrenar, tampoco me quedaba mucho tiempo libre. Sí que al acabar las clases en mayo se me quedó un mes de junio de entrenar por las mañanas y nada por las tardes.

–Ahora estamos hablando de los grandes resultados en el Mundial júnior, pero este mismo año se metió en una final de la Copa del Mundo, en Pau.

–Es un canal que conocemos muy bien porque solemos ir a entrenar una vez por semana. Pero a pesar de eso, no me lo esperaba. Yo tenía el dorsal 42 y al acabar era el segundo mejor tiempo. ¡Pero quedaban 41 por bajar! Y entre ellos, los mejores del mundo. Cuando quedaban veinte, seguía tercero. A falta de cuatro, los cuatro con mejor ránking, tenían que fallar tres. Y fallaron. Fue un subidón y luego la final la disfruté muchísimo. Por estar en la final y porque fueron todos mis amigos, mi familia. Hacer todo esto delante de la gente que conoces tiene un sabor especial.

–Con la progresión que está teniendo y los resultados, ¿sueña con ir a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

–Sería un sueño, pero sé que en España, en C-1, hay mucho nivel. Está Miquel Travé, que es una bestia ahora mismo y de ahí arriba no lo saca nadie. También Marc Vicente, que en 2024 fue suplente olímpico y es tercero del equipo nacional. Yo soy segundo. También el gallego Luis Fernández y los donostiarras Markel Imaz y Álex Segura, que ha sido tercero en el Mundial Sub-23. Pero sobre todo Miquel Travé.

–¿Ve lejos el 2028?

–Por ahora es algo que no me he planteado, aunque cuando llegue el momento intentaré pelear por la plaza. El Mundial de 2027, en el que se sacarán las plazas para los Juegos Olímpicos, se va a disputar en la Seu d'Urgell y creo que estará bastante reñido.