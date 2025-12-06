«Irun fue una referencia en el ajedrez hace años y queremos que lo vuelva a ser»

Más de cien jugadores de trece nacionalidades distintas están jugando en la biblioteca CBA el I Open internacional Ciudad de Irun, que acabará mañana. ... Con el presidente del Bidasoa Xake Kluba repasamos esta actividad y conocemos más de la entidad.

–¿Cómo nació el club?

–En verano de 2019 nos juntamos un grupo de ajedrecistas de Irun. Hace bastante hubo un club en la ciudad pero desapareció y durante estos últimos años no había actividad de ajedrez en Irun. Decidimos fundar el club y empezamos de cero.

«Teníamos claro que queríamos una ubicación céntrica y la biblioteca es el lugar idóneo para la disputa de este torneo»

–Pero ha crecido mucho en poco tiempo, ¿verdad?

–Así es. Poco a poco hemos ido creciendo hasta el día de hoy, en el que contamos con cerca de 50 socios y más de 100 alumnos escolares y otros 25 adultos. Y prácticamente tenemos que cerrar las inscripciones porque ya no entramos más en el local que tenemos. La progresión ha sido bastante buena.

–Irun quería ajedrez.

–Sí, detectábamos que había una necesidad de gente que quería jugar. Pensábamos que tanto escolares como adultos merecían tener un lugar donde reunirse y donde practicar el deporte. Y efectivamente, los datos nos dan la razón de que había esa necesidad. El local está ocupado casi todos los días.

–¿Cuáles son las actividades que desarrollan?

–Además de la formación, hacemos otras actividades al aire libre. Solemos ir al Igande Sasoi, vamos también a las fiestas de los barrios, las miniolimpiadas... Y también organizamos torneos, de forma regular.

–Con este torneo dan un salto, no sé si muy grande para el tamaño que tiene el club.

–Sí, quizás desde fuera puede parecer que es de un nivel muy alto para nosotros, pero estamos acostumbrados a organizar 2-3 torneos al año, importantes a nivel provincial y ya con cierto reconocimiento. La experiencia la tenemos, no es que organicemos este torneo de la nada. Este año hemos organizado Campeonato de Gipuzkoa absoluto de movilidad lenta, de movilidad rápida y de movilidad rápida por equipos y haremos también el provincial femenino.

–En cualquier caso, ¿cómo se han animado a montar este open internacional?

–Hace más de veinte años Irun era una referencia en el ajedrez y queremos que vuelva a serlo. Por eso abordamos un torneo a nivel internacional que puede tener repercusión y, a la vez, que que pueda venir gente importante a jugar y no tengamos que salir nosotros. Es una forma de divulgar el ajedrez y de que Irun recupere esa prestigio que tenía hace bastantes años.

–¿Por qué en la biblioteca?

–La ubicación y las características de la sala de juego son muy importantes en un torneo de esta envergadura. Teníamos claro que queríamos un sitio céntrico, representativo de Irun y cómodo para los jugadores. Y la biblioteca reúne esas condiciones, con lo más necesario a mano tanto de restauración como de comercio. Y es una aula cómoda, acogedora. Podríamos haber ido a algún otro sitio más amplio, pero ya sería saliendo del centro y no es lo mismo. Esta ubicación es idónea.

–Participan más de cien jugadores, entre los que hay tres Grandes Maestros y varios titulados más.

–Por poner una referencia, este año se ha disputado en Donostia un Open internacional que lleva 45 años y ha habido menos jugadores titulados que en muestro torneo, siendo la primera edición.

–¿De qué depende que vengan buenos jugadores? Entiendo que los premios y ¿también el resto de jugadores que haya?

–Son ellos los que deciden qué torneos juegan. Lo bonito de un Open es que es un torneo abierto para todos los jugadores, independientemente del nivel que tengan. Y así sucede que jugadores de nivel medio-bajo pueden enfrentarse a jugadores de altísimo nivel internacional en una competición. Si hay un nivel en el torneo, eso también atrae a otros jugadores buenos, porque quieren es competir con gente de su nivel. Es realmente lo que buscan. Al final los Grandes Maestros llaman a otros Grandes Maestros y va aumentando la categoría del torneo. Uno siempre quiere ganar, pero también enfrentarse a gente de su nivel.

–¿Cuál es su papel como director del torneo?

–Principalmente, la organización. La redacción de las bases, elegir las fechas, el lugar... No solo yo, sino todo el equipo. En el aspecto puramente deportivo y durante la competición hay un equipo arbitral que es el que manda en recoger resultados, realizar los emparejamientos de las siguientes partidas, sancionar si se da el caso... Y eso lo encabeza un árbitro principal titulado a nivel internacional, como requiere la ocasión. El director deportivo supervisa que todo funcione, que todo esté en regla.