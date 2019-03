Vía Irun va ganando definición Diagonal. La futura estación dibuja una línea oblicua sobre las vías, desde el vestíbulo de la actual a la trasera de la antigua Aduana. La Jornada del Ferrocarril sirvió de marco para que Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Adif trasladaran la última hora de sus avances en el proyecto IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 15 marzo 2019, 00:14

Vía Irun ha cogido velocidad de crucero. Después de mucho tiempo esperando que alguien en Madrid decidiera mover esa carpeta, hace dos años el proyecto empezó a desperezarse y, en este momento, aporta novedades casi cada semana. La Jornada de Comunicación sobre el Ferrocarril en Irun que organiza el Foro Ciudadano Irunés y que ayer cumplió diez ediciones, no gira en exclusiva alrededor de la regeneración del espacio ferroviario, pero ha sido un sólido apoyo para mantener viva la llama.

El año pasado el encuentro tuvo otro aire en lo que se refiere a Vía Irun, pero este año ha sido un lujo a ese respecto. El alcalde, José Antonio Santano, resumió la situación en diversos frentes, con especial hincapié en el proceso de participación ciudadana que acaba de finalizar y cuyos resultados comunicó. Este procedimiento tenía el objetivo de recoger la opinión de los irundarras para que los técnicos la tengan en cuenta al dibujar el desarrollo de la primera fase de la regeneración del espacio ferroviario. Ha demostrado que hay amplios consensos en asuntos clave del proyecto.

Uno de ellos es qué hacer con el Topo. El proceso de participación reflejó una gran mayoría a favor de que su traza en la ciudad se modifique en Belaskoenea, integrándose en el haz de vías del Adif. Es una de las dos opciones que baraja Eusko Trenbide Sarea. Así lo explicó también el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno Vasco, Antonio Aiz. Se han descartado otras posibilidades y sólo se contempla ésa o soterrar el trazado actual.

Con cualquiera de ambas, el Topo se desdoblará y ganará una nueva estación en la ciudad (junto a la del Adif en un caso; en el otro, a la misma altura pero más al este, en Pío XII) y moverá ligeramente hacia el norte la de Colón. Santano ya avanzó durante su intervención una posición favorable a que la infraestructura de ETS se desplace. Tras la jornada, el portavoz local de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, trasladó que su grupo apuesta también porque se acometa ese desplazamiento del servicio.

Txanaleta condiciona

La ola a favor del traslado del Topo parece tan grande que lo lógico sería ver cómo técnicos y cargos electos de todas las instituciones llegan a un acuerdo. Pero no todo es siempre cuestión de voluntad. El subdirector de Arquitectura de Estaciones de Adif, Javier Dahl, que participó ayer para dar a conocer el anteproyecto del futuro edificio de viajeros de Irun, advirtió que puede haber una dificultad técnica. «La anchura del paso bajo la plaza de Txanaleta puede condicionarlo». Si hay sitio para que las vías del Topo pasen por ahí junto a todas las demás será difícil que la solución final sea otra.

Pero de lo que más habló Dahl fue de cómo ha planteado el Adif la futura estación internacional de Irun. Dos conceptos están en la base de toda la propuesta. «La estación es la primera imagen de la ciudad para muchos visitantes y debe tener algo de hito, de monumento». En Irun, debe ser, además, un puente que una las partes de la ciudad de cada lado del haz de vías. Esto entronca con otra clave en el diseño: la respuesta a las necesidades. «Tiene que ser funcional, sostenible y accesible» y es importante tener en cuenta que en palabras tan grandes caben muchas cosas: mucha luz natural, que se vean los andenes, que la pasarela de unión entre ambos lados esté siempre abierta y, sobre todo, no genere sensación de inseguridad... Otra clave es la conectividad: Cercanías, Largo Recorrido y Alta Velocidad (y sitio para el Topo). También estación de autobuses y un gran parking, pero que ningún vehículo entorpezca al protagonista, el peatón, que viene por la calle Estación o por la pasarela desde la calle Aduana. Y conectividad tecnológica. «Porque una estación es un edificio para irse, no para quedarse, como una biblioteca. Durante la media hora que esté aquí, una persona está 'cautiva' y queremos que la tecnología le ayude: le haga la espera más amena y le facilite la información que necesita sobre su viaje, si es posible (ahora mismo no lo es, pero lo acabará siendo) personalizada y en su móvil», destacó Dahl.