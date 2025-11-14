Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrigo Salinas se ha perdido dos de los tres últimos partidos del Bidasoa. F. DE LA HERA

El Irudek Bidasoa Irun recibe al equipo más en forma de la liga

El Logroño ha ganado sus últimos cinco partidos y aventaja en un punto a los irundarras (17.30)

Iñigo Aristizabal

Irun

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun se juega el próximo martes su futuro europeo, a las 20.45 en Artaleku contra el Saint-Raphael, pero tan ... o más importante que ese partido es el que disputará este sábado en el mismo lugar, a partir de las 17.30 contra el Dicorpebal Logroño La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Irudek Bidasoa Irun recibe al equipo más en forma de la liga

El Irudek Bidasoa Irun recibe al equipo más en forma de la liga