El Irudek Bidasoa Irun recibe al equipo más en forma de la liga

El Irudek Bidasoa Irun se juega el próximo martes su futuro europeo, a las 20.45 en Artaleku contra el Saint-Raphael, pero tan ... o más importante que ese partido es el que disputará este sábado en el mismo lugar, a partir de las 17.30 contra el Dicorpebal Logroño La Rioja.

Hablamos de uno de los equipos más en forma del campeonato, si no el que más. La victoria de la semana pasada en Granollers fue la quinta consecutiva de un conjunto que marcha segundo con doce puntos. Es, después del Barça, el que mejor bagaje tiene de goles a favor y en contra, +30. Eso sí, todavía no ha jugado contra el equipo catalán.

Partidos

2006-2007 29-31 D

2013-2014 25-27 D

2016-2017 22-36 D

2017-2018 27-25 V

2018-2019 30-32 D

2020-2021 22-21 V

2021-2022 31-29 V

2022-2023 41-29 V

2023-2024 (Copa España) 27-28 D

2023-2024 36-25 V

2024-2025 29-30 D

Balance

En los enfrentamientos ligueros entre Bidasoa y Logroño en Artaleku hay cinco victorias para cada equipo Desempata el riojano con el triunfo en la semifinal de la Copa de España en diciembre de 2023.

En definitiva, un candidato más al podio, donde estuvo regularmente desde la temporada 2012-2013 pero no en las últimas cuatro campañas, e incluso a la tan preciada segunda posición.

Alex Mozas no oculta que «ellos llegan en su mejor momento y nosotros quizás en el peor. Aunque contextualizando mucho cómo han sido las derrotas, evidentemente contra grandes equipos y siempre compitiendo hasta el final, pero al final son derrotas y eso te hace no estar en tu mejor momento». La mejor medicina para este bajón es «volver a ganar y además contra un rival directo».

Pese a los resultados, el entrenador bidasotarra mantiene intacta su confianza en el equipo, porque «somos los mismos que competimos contra el Flensburg-Handewitt y los que perdimos el martes contra el Saint-Raphael. Somos el mismo equipo y lo que tenemos que hacer es seguir creyendo en la forma de jugar y en nuestro trabajo».

Exigencia máxima del rival

De su invitado de hoy, destaca que es «es un equipo muy bueno, que nos va a exigir muchísimos. Se ha reforzado y ha dado un paso adelante en defensa, Xoan Ledo en la portería sigue en un estado de forma espectacular y en ataque tiene muchos argumentos».

Para Mozas, «no es casualidad que hayan ganado a Granollers, jugando muy bien, que hayan ganado en Cangas de Morrazo, que hayan ganado muchos partidos difíciles y además los han ganado con solvencia».

Recuerda el madrileño cómo «la temporada pasada fueron partidos muy bonitos, que se resolvieron por diferencias pequeñas». Ganó el Bidasoa 29-31 en Logroño y el equipo riojano se llevó los puntos de Artaleku con el 29-30. Y al final de la liga acabaron empatados a puntos, quedándose el conjunto amarillo con la cuarta plaza por el average particular.