Girabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo

IrunGirabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo
La lluvia por la mañana y la amenaza permanente vespertina justificaron de sobra la decisión de llevar el evento de Alai Txoko a la zona cubierta del colegio
Irun
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31
El riesgo de la programación en parques de la ciudad que ofrece Girabira está, principalmente, en las condiciones meteorológicas. En las últimas ocasiones en las ... que el mal tiempo ha amenazado la celebración de uno de los eventos del programa, la organización ha optado por el traslado antes que por la suspensión.
La sesión en torno al mundo de las marionetas prevista en el parque de Alai Txoko para el viernes por la tarde, se decidió trasladar a Eguzkitza. Aunque las organizadoras se apenan cada vez que uno de los eventos no se puede celebrar en el entorno verde, abierto y más natural que representa un parque, la decisión se demostró acertada. Los txotxongilos, los del espectáculo de Ostomila, así como los que cantidad de jóvenes artistas construyeron de la mano de Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo, ofrecieron la posibilidad de pasar un buen rato a muchas familias que decidieron acercarse al patio cubierto del centro escolar de Larreaundi. La lluvia que cayó en las horas previas hubiera hecho imposible la celebración del evento en el escenario previsto, pero incluso por la tarde la amenaza fue permanente y acabaron cayendo unas cuantas gotas.
-
Danza El 27 de septiembre llegará la tercera sesión del programa para este año. Será en el entorno del parque de El Pinar y la plaza de Anzaran a las 17.30 horas.
-
Txikimusika Girabira finalizará su programación de 2025 en la ya clásica cita musical del 12 de octubre en Mendibil parkea. Tendrá horario matinal con el inicio previsto a las 12.30 y finalización de las actividades a las 14.30 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.