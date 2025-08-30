Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Artistas en potencia disfrutaron de las actividades de Girabira en el patio cubierto de Eguzkitza. FOTOS: ARIZMENDI

Irun

Girabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo

La lluvia por la mañana y la amenaza permanente vespertina justificaron de sobra la decisión de llevar el evento de Alai Txoko a la zona cubierta del colegio

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

El riesgo de la programación en parques de la ciudad que ofrece Girabira está, principalmente, en las condiciones meteorológicas. En las últimas ocasiones en las ... que el mal tiempo ha amenazado la celebración de uno de los eventos del programa, la organización ha optado por el traslado antes que por la suspensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Girabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo

Girabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo