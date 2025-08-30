Girabira le saca partido al patio de Eguzkitza para superar el mal tiempo

El riesgo de la programación en parques de la ciudad que ofrece Girabira está, principalmente, en las condiciones meteorológicas. En las últimas ocasiones en las ... que el mal tiempo ha amenazado la celebración de uno de los eventos del programa, la organización ha optado por el traslado antes que por la suspensión.

La sesión en torno al mundo de las marionetas prevista en el parque de Alai Txoko para el viernes por la tarde, se decidió trasladar a Eguzkitza. Aunque las organizadoras se apenan cada vez que uno de los eventos no se puede celebrar en el entorno verde, abierto y más natural que representa un parque, la decisión se demostró acertada. Los txotxongilos, los del espectáculo de Ostomila, así como los que cantidad de jóvenes artistas construyeron de la mano de Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo, ofrecieron la posibilidad de pasar un buen rato a muchas familias que decidieron acercarse al patio cubierto del centro escolar de Larreaundi. La lluvia que cayó en las horas previas hubiera hecho imposible la celebración del evento en el escenario previsto, pero incluso por la tarde la amenaza fue permanente y acabaron cayendo unas cuantas gotas.