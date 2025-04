«La gente puede estar tranquila porque la atención está asegurada»

Ainhoa Zabaleta es hondarribitarra y pediatra de atención primaria en la OSI Donostialdea. Conoce bien la situación de la especialidad en la OSI Bidasoa y ... ha colaborado con el equipo que ha desarrollado el modelo que se implantará el 1 de mayo. Esta semana ha participado en las sesiones para explicar a los representantes municipales de Irun y Hondarribia el porqué del cambio. «Estoy convencida de que es para mejor», asegura. «No puedo decir otra cosa».

– ¿Por qué la Pediatría en la OSI Bidasoa era una excepción y había que reformularla?

Desde el 1 de mayo Las pediatras de Irun Centro, Dunboa y Hondarribia tendrán su horario de 8.00 a 15.00 horas y cada día en cada uno de los centros una pediatra hará el horario de 10.00 a 17.00. A partir de esa hora y hasta las 8.00 del día siguiente atenderá el PAC (Irun Centro) donde no hay pediatra, pero sí médico de familia con formación y experiencia en atender a niños para casos leves. Lo mismo para los fines de semana. Cuando tras la valoración se considere necesario, desde el PAC se derivará al paciente a Urgencias pediátricas del Hospital Donostia.

– El del Bidasoa es el único hospital de Euskadi que sin ser pediátrico (no hay planta de Pediatría ni Maternidad) tiene urgencias pediátricas. Eso hace que no tenga ni los recursos ni el personal para atender esas urgencias y las pediatras (casi todas son mujeres) de Atención Primaria, las de los ambulatorios, han tenido que hacer guardias de urgencias sin ser pediatras hospitalarias. Esas plazas se han convertido en las menos atractivas de Osakidetza. No sólo es difícil encontrar gente para cubrir bajas, es que hay pediatras que vienen, están unos años y en cuanto pueden piden un traslado. Ahora mismo, de 12 plazas, hay cubiertas 11.

ADAPTACIÓN«Tendremos que ir a Donostia en ciertos casos que se atendían en el comarcal, pero en general la atención mejorará»

– Son plazas poco atractivas.

– Física y psicológicamente es duro atender la Atención Primaria y luego ir a Urgencias, trabajar 24 horas. Al día siguiente no vas a trabajar y alguien coge tus pacientes, como tú coges los del compañero el día que ha hecho guardia. Esto hace que haya mucha rotación y no haya longitudinalidad en la atención. Si los pediatras faltan mucho a su consulta por las guardias, eso imposibilita la atención continuada de sus niños. Continuidad y longitudinalidad son claves en la Atención Primaria. Hay que conocer al niño o la niña y a su familia y ser, durante el máximo tiempo posible, su persona referente.

– ¿Qué supone trabajar así?

– Se ha demostrado que mantener un mismo equipo, tanto la enfermera como la pediatra, bajan las enfermedades, bajan las complicaciones de las enfermedades y disminuye la mortalidad hasta un 30% porque conoces mejor cómo crece el niño. Hay que tener en cuenta que hablamos de casuísticas muy diversas y que un 20% de los niños tienen enfermedades crónicas. El caso es que conseguir esto aquí era imposible. Ha habido peor atención que en las comarcas de alrededor porque mantener al pediatra, mantener al equipo, es lo que llamamos un determinante de salud.

– ¿Con el cambio de modelo eso cambiará? ¿Serán las plazas de la OSI Bidasoa atractivas?

– Es el modelo habitual en toda Euskadi, mucho más atractivo, en el que nos movemos habitualmente los pediatras. Irun y Hondarribia, con centros de salud en los que hay mucho personal y buenos equipos, son una zona atractiva para trabajar. Con el nuevo modelo lo serán y eso afectará positivamente a la salud de las familias. El nuevo modelo va a beneficiar a la población.

– Las principales quejas contra ese modelo han venido por la desaparición de las urgencias pediátricas en el Hospital Bidasoa. Desde el punto de vista médico, ¿qué impacto tendrá esa medida?

– No hay ningún impacto a nivel de seguridad del paciente. Más del 90% de lo que se atendían eran procesos leves y leves-moderados que se van a seguir atendiendo en el PAC de Irun Centro, donde hay atención 24 horas. Las emergencias graves, el 0,8%, como hasta ahora, se atenderán en el Hospital Donostia, ya sea porque la familia va directamente, porque la lleve la ambulancia o porque la deriven desde el PAC.

– ¿Y el espectro de cosas intermedias, el algo menos del 10% que falta?

– Casos en los que al menor lo tenga que ver un pediatra o requieran recursos complementarios que no hay en el PAC (pruebas, quirófano, hospitalización...), el propio PAC los derivará a Donostia. Pero no son situaciones urgentes.

– Están pidiendo a la gente que asuma eso, que asuma que en situaciones en las que antes podía ir al comarcal andando o en la L1 ahora tendrá que irse al Hospital Donostia por sus medios.

– Cualquier cambio necesita un proceso de adaptación y aquí hay un cambio de circuito. Efectivamente ahora nos tenemos que desplazar a Donostia, que es donde están los mejores recursos, los mayores especialistas en Pediatría hospitalaria y donde la atención va a ser buena desde el punto de vista médico. Es verdad que hay un cambio de circuito. A eso nos tenemos que adaptar y eso nunca es fácil. Va a ser más incómodo, pero hay que tener una mirada más general para valorar que va a mejorar la atención primaria y que eso va a suponer, entre otras cosas, una menor necesidad de acudir a Urgencias.

– Algunos sindicatos ya han alertado de que se va a cargar con más trabajo a un PAC que ya ahora a veces no tiene médico y que tampoco se preve reforzar Pediatría del Hospital Donostia.

– Son cosas que nos hemos preguntado nosotros, todos los que hemos estados trabajando en el cambio de modelo. Vamos a monitorizar cómo funciona todo. Debido a las bajas, desde el domingo no hay urgencias pediátricas y en los primeros 3 o 4 días (la información de la que dispongo ahora) el PAC ha funcionado bien y desde el Hospital Donostia nos han dicho que total normalidad.

– ¿El PAC es el lugar idóneo para atender a menores fuera del horario pediátrico de Atención Primaria?

– Es así en toda Euskadi, en todas las OSI que no tienen hospital con Pediatría. En el PAC hay médicos y enfermeras formados para atender procesos leves en Pediatría y con experiencia atendiendo niños. Ahora se van a ampliar las formaciones, que es algo que se hace continuamente.

– Ahora mismo, ¿cuál es la situación de la Atención Primaria pediátrica en la comarca?

– Hay varias personas de baja y estamos viniendo personas de otras comarcas. Esta semana en Hondarribia ha habido dos y en Irun cinco, centralizado en Irun Centro para facilitar la colaboración entre los pediatras. Hemos atendido de 8.00 a 18.30 horas.

– ¿Y la semana que viene?

– Va a ir variando, pero siempre habrá atención pediátrica, siempre habrá alguien. La atención está asegurada. Y de verdad quiero agradecer la respuesta de la gente en la consulta, lo bien que está adaptandose a estos cambios que siempre es algo difícil; incluso en Dunboa, donde hay Enfermería pediátrica, nos han dicho que bien.

– Hasta cuándo va durar la excepcionalidad?

– No lo sé. Tiene que ver con bajas médicas cuyos motivos desconozco. Hasta que la gente se vaya incorporando en la medida en la que pueda y su médico o médica se lo recomiende.

– ¿Mejorará la situación a partir del 1 de mayo?

– Estoy segura. El PAC y las derivaciones a Donostia funcionan bien y ampliando el horario de pediatria en los centros de salud, la atención va a mejorar. La gente puede estar tranquila porque la atención está asegurada. No hay mayor riesgo para la salud. Es un modelo que lleva años en funcionamiento en Osakidetza.