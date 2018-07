Los funcionarios no comparecen y dejan a la Comisión de Investigación de Korrokoitz sin perspectiva técnica Ante la posibilidad de que tampoco acudan los técnicos de la propiedad del ámbito, se modificó el calendario para reunir en una los comparecientes previstos en tres sesiones IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 25 julio 2018, 00:46

Tras las comparecencias del alcalde, José Antonio Santano, y el exdelegado de Urbanismo y portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, en las que cada uno aportó su versión de lo ocurrido, ayer era el turno de cinco funcionarios municipales llamados a declarar ante la Comisión de Investigación de Korrokoitz. Las cinco personas citadas ayer ejercieron su derecho a no acudir y presentaron un escrito alegando, en la mayoría de los casos, que no lo hacían por considerar que se trataba de una comisión política, según explicó ayer la secretaría de esta comisión de investigación.

Cambio de calendario

En el Orden del Día de ayer figuraba también una solicitud de documentación del PSE que incluía algunas preguntas a Iridoy «que no pudimos hacer en su comparecencia porque tienen que ver con un correo electrónico que presentó a posteriori sobre la ordenación que propuso Sukia», una promotora del ámbito, explicó Laborda. Todos los grupos votaron a favor de esa solicitud, aunque advirtieron que «se abre la veda para las preguntas por escrito» como una vía más en el funcionamiento de la comisión.

Fuera del Orden del Día, se aprobó tratar una modificación de calendario que propuso SPI. Alegó este grupo que la modificación se debía a la renuncia a acudir de los funcionarios y que por eso llegó fuera de plazo, cuando tuvieron conocimiento del hecho. A la vista de que esto podría ocurrir también en la sesión del 3 de septiembre (están citados técnicos de la parte propietaria y también podrían no acudir), SPI planteó fundir en una sola las comparecencias previstas en tres sesiones: esos técnicos, cinco corporativos y el alcalde, que según el dictamen plenario para constituir la comisión, debe cerrar las intervenciones. Entendiendo que «acorta los tiempos pero no limita las comparecencias» PNV y EH Bildu lo apoyaron. PSE y PP no, por considerar «poco serio cambiar el calendario de trabajo que entre todos, a propuesta de SPI, nos habíamos marcado», y por no entender «por qué tanta prisa». El PP anunció, además, su intención de llamar de nuevo a declarar a Xabier Iridoy.