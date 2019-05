El Foro Ciudadano pide un programa de alimentación infantil en verano En verano. El Foro Ciudadano busca que se asegure la alimentación infantil en las vacaciones escolares. Se trata de «garantizar la alimentación de niños de familias que están en grave situación económica» y que reciben en el comedor escolar su «única comida diaria de fundamento» IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:12

El Foro Ciudadano hizo pública ayer la propuesta que ha trasladado a todos los partidos con representación en el Ayuntamiento estos últimos cuatro años, los mismos que han renovado su presencia en las elecciones del domingo para los próximos cuatro años. Se trata de una iniciativa relacionada con garantizar la correcta alimentación de todos los niños y niñas de la ciudad durante el verano, cuando no tienen a su disposición el comedor escolar donde, según un estudio realizado por el Foro, hay niños y niñas irundarras que reciben «su única comida de fundamento del día».

Precisamente por la importancia que concede la asociación a este problema, ha preferido esperar hasta después de las elecciones y no mezclarlo con la vorágine de la campaña, aunque viene reuniéndose con distintos representantes municipales desde hace meses.

'Proyecto Esperanza'

En los presupuestos participativos de 2017 una propuesta realizada por miembros del Foro consiguió ser la más apoyada por la ciudadanía. Planteaba una «ayuda especial para atender en los periodos de cierre vacacional de los comedores escolares la nutrición de niños y niñas de familias en grave situación económica». Fueron 20.000 euros de presupuesto que el Ayuntamiento optó por destinar a un sistema de «cheques comedor», por mantener la expresión utilizada por el Foro Ciudadano, con los que, tras una serie de entrevistas realizadas por el área municipal de Bienestar Social, se ayudó el pasado año a 46 familias.

El problema, claro está, no ha dejado de existir y desde el Foro vienen trabajando en una fórmula más estable y efectiva para que no haya niños y niñas en la ciudad con problemas para garantizar su correcta nutrición cuando no tienen a su disposición el comedor de la escuela.

En el documento que la entidad ha trasladado a los concejales de todos los partidos, presentado bajo el título 'Proyecto Esperanza', se recogen datos de Cáritas Gipuzkoa. Esta entidad estima que un 2,3% de menores entre 1 y 15 años no pueden acceder cada día a comidas proteínicas y un 1,5% no accede a diario a frutas o verduras.

La propuesta de solución que planteó el Foro Ciudadano a esta situación en Irun no se ha estimado viable en el consistorio y por eso mismo reclama la asociación una respuesta «desde la voluntad política» que garantice que «los niños y niñas que en Irun tienen problemas de alimentación» cuenten, lo antes posible, «con una solución acorde a sus necesidades».