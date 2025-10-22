El festival de canto y la muestra de belenes y olentzeros abren el plazo de inscripciones

M. A. I. irun. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud para participar en el festival de canto de Nochebuena y en la exposición de belenes y olentzeros del Amaia. En ambos casos, las peticiones pueden tramitarse hasta el 10 de noviembre en las oficinas del SAC.

El festival de canto se celebrará la víspera de Navidad en San Juan, mientras que la muestra podrá visitarse del 12 de diciembre al 4 de enero. En ambas convocatorias existen dos apartados, para menores de 16 años y para mayores de esta edad. Los participantes en el festival de canto deben designar un representante que tendrá que acudir a las dependencias del servicio de Cultura del Antiguo Hospital el 19 de noviembre a las 13.00. Los belenes y olentzeros que vayan a mostrarse en la exposición se entregarán en el Amaia los días 10 y 11 de diciembre de 15.00 a 21.00. Las medidas máximas de los belenes serán de 125x100 cm y las de olentzeros de 200x150 cm.

A cada grupo participante en el festival, en cada uno de los apartados, se les otorgará una dieta de 100 euros, hasta un máximo de ocho grupos por apartado. Si son más, la asignación se repartirá proporcionalmente. A las agrupaciones que reciban alguna subvención del Ayuntamiento para el desarrollo de su actividad se otorgará una dieta de 50 euros.