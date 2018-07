EAJ-PNV critica la falta de un acceso peatonal al espacio San Marcial-Txingudi M.A.I. IRUN. Sábado, 21 julio 2018, 00:50

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, ha calificado de «preocupante» que aún no se hayan acondicionado los accesos peatonales al complejo deportivo San Marcial-Txingudi, «incapacitando así a toda la ciudadanía para ir andando desde la ciudad».

El portavoz jeltzale señaló, asimismo, que el aparcamiento del espacio cuenta «únicamente con 50 plazas, por lo que no todos los usuarios que utilicen el vehículo particular podrán contar con una plaza para su vehículo». Iridoy calificó el aparcamiento alternativo junto al cementerio, con 38 plazas, como «ineficaz, que obligará a los que aparquen en este segundo parking a esperar al autobús lanzadera, cuando el paseo a pie sería de cinco minutos escasos. Es inconcebible que por falta de previsión y de interés, tanto del alcalde Santano como del gobierno socialista, los irundarras no puedan disfrutar de las piscinas en su integridad».