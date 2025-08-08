Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Navigium Isidis fue uno de los actos más destacados del festival, en el cada año cada vez son más los que se visten de romano. ARIZMENDI

Irun

Los Dies Oiassonis tuvieron un impacto de casi 630.000 euros en la economía local

Un informe encargado por el Ayuntamiento califica de «notable alto» la pasada edición, que contó con algo más de 15.000 participantes

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

El festival romano Dies Oiassonis del pasado mes de julio contó con algo más de 15.000 participantes y generó un impacto económico superior ... a los 600.000 euros. Esas son algunas de las conclusiones del informe de evaluación encargado por el Ayuntamiento para analizar el impacto directo e indirecto que tuvo el evento en la economía local, además de en otros aspectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

