Detenidos cuatro hombres en Irun por el robo de cable eléctrico en una torre de alta tensión La Ertzaintza sorprendió de madrugada a los sospechosos con varias bobinas de cobre en un camión. Otros dos implicados, un hombre y una mujer, están siendo investigados

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 18:20

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres acusados de sustraer varias bobinas de cable de una torre de tendido eléctrico en obras en Irun. Los agentes sorprendieron de madrugada a tres de ellos en plena acción y arrestaron al cuarto horas después en su domicilio de Villabona. Además, otras dos personas están siendo investigadas por su presunta colaboración en el robo.

El suceso ocurrió en torno a la una de la madrugada del lunes, en la zona de Peñas de Aia. Un vecino alertó a la policía autonómica tras observar movimientos sospechosos cerca de una torre eléctrica. Varias patrullas se desplazaron al lugar y localizaron un camión con caja y grúa pluma oculto en una pista forestal.

Uno de los arrestados logró huir del lugar pero fue detenido horas más tarde en su domicilio de Villabona

Los agentes identificaron a los dos ocupantes del vehículo, que afirmaron estar recogiendo chatarra y haberse perdido. Sin embargo, en la caja del camión había varias bobinas de cable y la actitud de los hombres levantó las sospechas de los ertzainas. Tras realizar una inspección de los alrededores se halló una torre de tendido con dos escaleras apoyadas y más bobinas similares a las transportadas en el camión.

Poco después, los agentes encontraron una furgoneta con un tercer sospechoso que intentaba esconderse. La investigación permitió determinar su implicación junto a un cuarto hombre, propietario del vehículo, que logró huir pero fue detenido horas más tarde en su domicilio de Villabona.

Hurto y pertenencia a grupo criminal

Los cuatro arrestados —de 38, 41, 47 y 48 años, todos de nacionalidad española y con antecedentes por delitos contra la propiedad— fueron acusados de hurto y pertenencia a grupo criminal.

La investigación posterior, desarrollada por la Ertzain-etxea de Irun, permitió identificar a dos cómplices más, un hombre y una mujer, que habrían realizado labores de vigilancia durante el robo. Ambos están siendo investigados.

El material sustraído fue recuperado en un establecimiento de compraventa de metales de la localidad de Irura, donde los autores habían intentado colocarlo poco después del robo.

