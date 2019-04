David Rodríguez Losada estrena en casa su película 'Lady Off' David R.L., en la última edición del Zinemaldia. / JOSÉ USOZ El Amaia acoge mañana la proyección del largometraje del director de cine irunés, que pudo verse en la última edición del Zinemaldia JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 25 abril 2019, 00:14

'Lady Off' es una película cuya tensión emocional va in crescendo mientras nos cuenta la historia de Ana, una joven que compagina su vocación de actriz con su trabajo como dependienta. «El público conecta con esa tensión emocional, se siente identificado con la situación que vive la protagonista y sufre con ella. Es lo que nos han transmitido quienes la han visto», explica su director, el irunés David Rodríguez Losada. El público de la comarca tiene la oportunidad de corroborar (o divergir) de esas sensaciones tras el pase de 'Lady Off' que tendrá lugar mañana, viernes, en el Centro Cultural Amaia.

El propio director y dos de las actrices de la película, Marta Fuenar y Jaione Azcona, participarán en el que será el estreno de la película en Irun. «La idea es que, tras la proyección, podamos estar de charla un rato con el público que quiera quedarse y contarnos sus impresiones», explica David R.L.

La película Director David Rodríguez Losada. Intérpretes Marta Fuenar, Mateu Bosch, Yeyo Bayeyo y Jaione Azcona. Guion David Rodríguez Losada y Noemí Chico. Fotografía Jorge Martín. Música Xisco Rojo. Sinopsis Ana es una joven actriz que compagina su trabajo como dependienta con su participación en pequeñas producciones teatrales. Se le presenta la oportunidad de interpretar a Lady Ana en una modesta representación del Ricardo III de Shakespeare que se llevará a cabo en un pequeño teatro off madrileño. Su ilusión choca con la férrea visión del director de la obra, que concibe el personaje de Lady Ana como un juguete al que humillar y vejar en el escenario. Duración 70 minutos. Proyección en Irun Hora y lugar Mañana a las 20.00 horas en el Amaia. Cortometraje y coloquio La sesión incluye la proyección del corto 'Vuela Mateo', de Valerie Quiroga, rodado en la antigua biblioteca Ikust Alaia; y un coloquio con David Rodríguez Losada, Marta Fuenar y Jaione Azcona. Entradas Cuestan 5,35 euros y están a la venta en la Oficina de Truismo, www.irun.org/entradas y, media hora antes de la proyección, en taquilla.

'Lady Off' celebró su primer pase en la última edición del Zinemaldia, «donde tuvo una recepción muy buena». Un mes después se pudo ver en el Festival de Cine de Madrid. Allí, Marta Fuenar, protagonista del film, ganó el premio a la mejor interpretación. Y hace apenas un mes, llegó el estreno comercial y las críticas positivas: «aunque sea una producción pequeña, una vez sales al ruedo comercial te la juegas de igual a igual con todo el mundo». Pero las sensaciones son buenas: «la película ha gustado y estamos muy contentos».

Un estreno «más personal»

Mañana llega la presentación en Irun, que supone para David R.L. «algo distinto, más personal y cercano. Estar en el Amaia, delante de la gente que te conoce, es especial». 'Lady Off' es su segunda película y asegura que «ha sido una elección más libre». Su primer largometraje, el thriller 'La noche del ratón' (2013), «era la película que creíamos que teníamos que intentar hacer en ese momento. Pero 'Lady Off', más bien, ha sido lo que yo sentía que quería hacer. La manera de enfocar el proyecto y de sumergirte a todos los niveles cambia, incluyendo el compromiso moral respecto a lo que estás contando».

Esta segunda película aborda los problemas que tiene Ana, la actriz protagonista, «a la hora de afrontar una escena» en una producción teatral. Esta circunstancia «pone sobre el escenario, nunca mejor dicho, la presión o el manejo de la figura femenina en muchas obras culturales». David R.L. destaca que «es una película a la que los actores han aportado mucho. No se les daba un guion cerrado y se les ha dejado improvisar ante gran parte de las situaciones. Ellos han aportado temas y lecturas a la película. Gracias a ello, 'Lady Off' también ha sido un proyecto de aprendizaje para mí».

El director de cine agradece al Ayuntamiento de Irun «que haya traído la película aquí, a casa», y anima a asistir a una proyección que, además, será doble: junto con 'Lady Off', se podrá ver el cortometraje 'Vuela Mateo'. Dirigido por Valerie Quiroga, que también asistirá a la sesión, este trabajo fue rodado en la antigua biblioteca Ikust Alaia. Esta cita con el cine con sello irunés es a las 20.00 horas en el Amaia.