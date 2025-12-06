Culmina la demolición de la antigua estación de tren de Irun

DV Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Los trabajos de demolición de la antigua estación ferroviaria de Irun ya han finalizado con el derribo del edificio de comunicaciones. La última demolición se llevó a cabo la madrugada del jueves y provocó molestias a los vecinos, tal y como ha lamentado este sábado Adif en un comunicado, en el que pedía disculpas «por los ruidos» que ocasionó. Según ha explicado, la intervención, de la que no se avisó a los vecinos, se programó en horario nocturno con el objetivo de compatibilizar los trabajos con la circulación de trenes y evitar la interrupción de la línea C1 de Cercanías, ya que el inmueble se encontraba en el acceso actual a los andenes. Sin embargo, la demolición se prolongó más de lo previsto, ocasionando «una afectación mayor de la inicialmente calculada».

Ante esta situación, Adif ha reiterado sus disculpas y ha insistido en su compromiso con la ciudad de Irun y con el proceso de modernización de sus infraestructuras ferroviarias. La entidad asegura que «acelerará al máximo» los trabajos pendientes para que el nuevo vestíbulo de Cercanías pueda estar operativo cuanto antes y reducir así cualquier impacto adicional sobre los residentes de la zona.