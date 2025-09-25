El congreso Green Cities en Málaga incluye a Irun en dos citas del programa

El Congreso Green Cities es el encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España que ... se celebra en la feria de Málaga. En la edición de este año, los próximos 1 y 2 de octubre. Irun tendrá presencia doble.

En la primera jornada, dentro del 'Foro de Alcaldes y Alcaldesas e Innovación. Encuentro de Líderes Urbanos', una de las actividades paralelas del congreso, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, participará en una mesa redonda junto a Darío Moreno (alcalde de Sagunto), María Trinidad Hernández (concejala de Movilidad de Málaga) y Jon Guinea (responsable de Políticas Públicas de Amazon). La tertulia girará en torno a la movilidad eléctrica en las ciudades y Laborda recordaba que «es importante destacar cómo en nuestra ciudad hemos sido pioneros en la movilidad eléctrica y hemos tenido la primera línea de autobús 100% electrificada de Euskadi y cómo IrunBus se ha convertido e una referencia en este ámbito», ha recordado Laborda.

Vía Irun como modelo de ciudad sostenible

Al día siguiente, la primera edil irundarra repite en la programación, esta vez dentro de las actividades principales del congreso. Será en una sesión de dos horas de duración que abrirá las actividades del 2 de octubre y en la que 14 ciudades de diferentes tamaños y de toda España, incluidas capitales como Barcelona o Donostia, presentarán proyectos y casos de éxito en ciudades españolas, una serie de intervenciones agrupadas bajo el subtítulo 'Experiencias que inspiran en gestión urbana'.

En ese contexto hablará Laborda de Vía Irun. «Solemos hablar de la importancia de Vía Irun por ser la mayor regeneración urbana que se va a acometer en Gipuzkoa. Hablamos de que va a ser un motor de impulso económico para la ciudad y para el territorio. Pero de lo que vamos a hablar en el congreso», ha adelantado la alcaldesa, «es de otra característica de Vía Irun, de cómo las ciudades se tienen que transformar y se tienen que situar para las próximas décadas». Tal y como ha señalado, «en ese sentido también eso es Vía Irún, es la adaptación de Irun a un modelo de ciudad del futuro más basada en zonas verdes, en estar conectados con transporte público».

Ha subrayado que «ahora se habla de las 'ciudades 15', en las que se tiene todo lo básico para la vida diaria a una distancia de 15 minutos. Irun ya demostró con el Metrominuto que encaja en ese perfil, pero es que Vía Irun viene a profundizar en eso. Es un ejemplo claro de cómo se diseña una ciudad así, una ciudad en la que vas a poder vivir, trabajar, moverte en transporte público, tener equipamientos públicos, tener zonas verdes... Ese es el modelo que queremos poner en común con el resto de ciudades de España», ha reivindicado.

Laborda ha destacado que mientras desde el Ayuntamiento continua el trabajo «para proyectar Vía Irun y conseguir apoyos por parte del resto de las administraciones (del Estado, del Gobierno Vasco y de la Diputación Forral de Gipuzkoa)», es positivo contar con oportunidades como las de este Congreso Green Cities para poner el foco en que la regeneración del espacio ferroviario representa también «el modelo de ciudad basado en la sostenibilidad, en la cercanía y en las personas».