La alcaldesa, Cristina Laborda, acudirá al congreso Green Cities en Málaga el 1 y el 2 de octubre.

El congreso Green Cities en Málaga incluye a Irun en dos citas del programa

El próximo 1 de octubre la alcaldesa Laborda hablará sobre la experiencia local en la movilidad eléctrica y el día 2 presentará el proyecto Vía Irun

Iñigo Morondo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:01

El Congreso Green Cities es el encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España que ... se celebra en la feria de Málaga. En la edición de este año, los próximos 1 y 2 de octubre. Irun tendrá presencia doble.

