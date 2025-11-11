Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La Cofradía Anaka entroniza el sábado al Museo Oiasso y a la Asociación Histórico Cultural 1813

En el décimo aniversario desde su fundación, la cofradía celebrará su capítulo en los locales del Casino de Anaka

I. M.

IRUN.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

La Asociación Cultural Cofradía de Anaka celebrará este año su décimo aniversario con la realización de un nuevo Capítulo en el que entronizará como cofrades de honor a dos entidades de la ciudad. Por un lado, el Museo Oiasso, en la figura de sus directores, Juanjo Jiménez y Aizpea Goenaga, y por otro, la Asociación Histórico Cultural 1813 - Segunda Batalla de San Marcial, que estará representada por uno de sus fundadores y actual presidente, Jon Aragón.

La organización ha confirmado ya 60 participantes que se acercarán a Irun en representación de diversas cofradías de Euskadi así como de Cantabria, La Rioja, Iparralde...

La recepción oficial se realizará en las instalaciones del Casino de Anaka a las 10.30 horas donde a las 11.00 se llevará a cabo la entronización de los nuevos cofrades de honor. El acto no se alargará demasiado porque a las 12.00 horas está previsto que arranque una kalejira que recorrerá el barrio de Anaka con el acompañamiento musical de la txaranga local Oiasso. Como es habitual, los y las representantes de las diferentes cofradías lucirán sus capas y estandartes en este recorrido que en esta ocasión también contará con algunos miembros de las Asociación 1813, que es en realidad un proyecto de recreación histórica, por lo que aportarán al conjunto sus trajes militares de comienzos del siglo XIX.

La comitiva regresará posteriormente a las instalaciones de la asociación Casino de Anaka donde tendrá lugar la comida de hermandad. Será una alubiada, pero no faltará la propuesta gastronómica que defiende la Cofradía Anaka, la suculenta Tortilla Irunesa.

