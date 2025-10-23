Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cada empresa contaba con su propio puesto para realizar entrevistas y recoger curriculums. J.O.

Irun

Cerca de medio millar de ofertas laborales a ambos lados de la muga

La primera Feria de Empleo Transfronterizo 'Lanean' reunió en Ficoba a medio centenar de empresas y cientos de demandantes de empleo

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:23

Medio centenar de empresas ofertaron este jueves cerca de 400 puestos de trabajo en la I Feria de Empleo Transfronterizo 'Lanean' que acogió Ficoba. ... Decenas de mesas distribuidas en el pabellón 1 sobre las que se desarrolló una sucesión de entrevistas y entregas de curriculums fueron la imagen de una jornada que reunió a ofertantes y demandantes de empleo. La principal virtud del evento es que, como punto de encuentro, permite «hacer muchas entrevistas en poco tiempo. Encontrar a la persona que buscas puede ser complicado, y esto facilita las cosas», resumía Iñaki Izurrategui, responsable del área de industria de Oteic.

