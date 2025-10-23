Cerca de medio millar de ofertas laborales a ambos lados de la muga

Medio centenar de empresas ofertaron este jueves cerca de 400 puestos de trabajo en la I Feria de Empleo Transfronterizo 'Lanean' que acogió Ficoba. ... Decenas de mesas distribuidas en el pabellón 1 sobre las que se desarrolló una sucesión de entrevistas y entregas de curriculums fueron la imagen de una jornada que reunió a ofertantes y demandantes de empleo. La principal virtud del evento es que, como punto de encuentro, permite «hacer muchas entrevistas en poco tiempo. Encontrar a la persona que buscas puede ser complicado, y esto facilita las cosas», resumía Iñaki Izurrategui, responsable del área de industria de Oteic.

La firma donostiarra acudió a la feria a la búsqueda de «en torno a una docena» de perfiles profesionales: «ingenieros, personal de almacén, técnicos... Muchos de nuestros clientes, y nuestra propia empresa, requerimos de perfiles de todo tipo. Esta es una buena oportunidad para encontrar personas interesadas en esos puestos», apuntaba.

La empresa irundarra Corsam, que ya ha participado en ferias similares, repitió esa misma búsqueda de «diferentes perfiles: oficina, obra, limpieza... Hemos entrevistado a más de veinte personas», comentaba June Arrieta, del departamento de recursos humanos. Destacaba esa utilidad del evento para optimizar la búsqueda de candidatos, en un momento en que, «sobre todo en construcción, cada vez cuesta más encontrar perfiles de albañiles, oficiales... Muchos trabajadores están a punto de jubilarse y no hay relevo. Solemos hablar con otras empresas y muchas estamos en la misma situación».

Tender puentes a ambos lados

Buscando dar respuesta a esa necesidad, Bidasoa activa, organizadora de la feria, añadió el valor transfronterizo con el apoyo de socios del proyecto Poctefa-Lanean, como la Diputación, Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, el Servicio Navarro de Empleo, France Travail, Cap Emploi o Mission Locale. Un 20% de las empresas que participaron en la cita procedían del otro lado de la muga.

La alcaldesa, Cristina Laborda, trasladó su agradecimiento al conjunto de agentes implicados en el desarrollo de la feria, «por tender puentes entre el talento y las oportunidades que se dan a ambos lados de la muga». Durante la visita institucional a la feria, la alcaldesa recordó que «más de 3.800 personas se mueven a diario por el eje Irun-Hendaia-Urrugne para acudir a su puesto de trabajo». El mismo informe que aporta este dato «advierte del gran potencial de crecimiento» que en términos laborales existe en torno a la frontera del Bidasoa: «debemos ser una comarca de empleo compartido y tenemos que ser capaces de generar esas oportunidades», subrayó Laborda.

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, destacó que «el proyecto Poctefa-Lanean nos recuerda que el empleo no es sólo una oportunidad individual, sino un motor de cohesión social y de desarrollo comunitario. Cuando compartimos recursos, conocimientos y valores, todos y todas avanzamos a un ritmo mayor. Es en esta cooperación, en esta confianza mutua, como construimos una región más fuerte, más inclusiva y más solidaria», concluyó Enparan.