Bildu reclama la gratuidad de la A8 en Irun para que «la rotonda de Gipuzkoa no sea de pago en el Bidasoa» M.A.I. IRUN. Sábado, 30 marzo 2019, 00:45

La inauguración esta semana del último tramo de la carretera de Deskarga supone, según valoraba EH Bildu de Irun, motivo de «celebración para los guipuzcoanos y las guipuzcoanas». Utilizando la misma expresión que el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, señalaba la coalición que, así, «se cierra la llamada 'Rotonda de Gipuzkoa'. Una rotonda que circunvala Gipuzkoa con viales de alta capacidad de asimilación de tráfico; una rotonda que para los guipuzcoanos de Bidasoaldea, de Irun en concreto, es una rotonda de pago».

El grupo abertzale recordó que hace un año «el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción que instaba a Bidegi a tratar a Irun y Bidasoaldea como al resto de la provincia, que se aplicase la misma política de descuentos en el peaje de Ventas». Cuando la propuesta llegó a Juntas Generales «fue rechazada por PNV, PSE y PP. Lo que defendían en Irun, por lo visto no era defendible en Gipuzkoa», lamentó Bildu, que recordó que meses después, el diputado general habló de descuentos sólo «mientras duren las obras». Así, «no se ha tomado ninguna iniciativa desde los partidos que soportan el gobierno de la Diputación de Gipuzkoa. Proponen la AP-8 como variante provisional de Irun, pero no contemplan ni tan siquiera realizar un estudio sobre la gratuidad del tramo irunés de la autopista y sabido es que una variante no puede ser de pago». Mientras siga siéndolo «la Rotonda de Gipuzkoa será de pago» para los bidasotarras. «Exigimos que se nos deje de tratar como guipuzcoanos de segunda».