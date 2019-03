SPI, PNV y EH Bildu exigen a Santano que convoque el Pleno de Presupuestos Presupuesto 2019. Iridoy, Soto y Melida en su comparecencia de ayer. / F. DE LA HERA El viernes presentarán una moción en ese sentido, un texto que saldrá adelante porque los tres grupos cuentan con mayoría plenaria IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:18

Sí se Puede Irun, EAJ-PNV y EH Bildu no se resignan a que el mandato termine sin que el Ayuntamiento apruebe su presupuesto para este año. Ayer, los portavoces de los tres grupos, compareciendo juntos, reconocían que gobernar con una prórroga presupuestaria es posible y ocurre en otras instituciones. «Pero aquí tenemos una situación kafkiana, porque hay una mayoría que sí quiere presupuestos», indicaba Jokin Melida, el portavoz de Bildu. Lo que ocurre es que esa mayoría que conforman esos tres grupos está en la oposición y «el único competente y capaz para convocar el pleno de presupuestos es el alcalde», apuntó el portavoz de SPI, David Soto, «y se niega a hacerlo».

Durante meses ha estado abierto un proceso negociador entre el gobierno municipal y SPI por un lado y PNV por otro, pero se cerró sin frutos. «Irun requiere de presupuestos», insistía ayer Melida. «Para seguir desarrollando proyectos necesarios para que la ciudad siga avanzando y para dar solución a viejos problemas enquistados». Lo contrario, es decir, que Santano apueste por continuar con la prórroga presupuestaria, «es una irresponsabilidad», «es intolerable», refuerza «una tónica de parálisis permanente» y denota «debilidad, incapacidad de gestión y el fracaso del Gobierno socialista». Las críticas de los tres grupos continuaban alegando que «Santano no mira por el bien común», que «tiene secuestrado el pleno y la voluntad popular», que no quiere que la oposición «pueda aportar y mejorar el presupuesto».

Por todo ello, SPI, PNV y Bildu han presentando una moción para el plenario de este viernes instando al alcalde a convocar la sesión presupuestaria. «Un pleno en el que podamos debatir, negociar y acordar», esta vez no en un despacho sino «ejerciendo la democracia y la transparencia», aseguraba el portavoz jeltzale, Xabier Iridoy. «No buscamos el enfrentamiento porque sí: queremos que Irun mejore» y que lo haga «con un presupuesto plural, diverso, que incorpore los intereses de toda la ciudad». «Estamos trabajando en positivo, de forma propositiva», añadía Melida. «Entre todos podemos tener unos presupuestos más ricos y plurales», unos presupuestos municipales «para que Irun avance, aunque no sean los del gobierno».

LAS FRASESXabier Iridoy EAJ-PNV «Queremos el pleno para poder debatir, negociar y acordar: democracia y transparencia» David Soto Sí se Puede Irun «El único que puede convocar la sesión de presupuestos es el alcalde y se niega a hacerlo» Jokin Melida EH Bildu «En Irun la prórroga es una irresponsabilidad, porque aquí sí hay una mayoría que quiere presupuestos»

Soto recordó a Santano que «debe asumir su responsabilidad de gobierno no sólo cuando tiene amplias mayorías. Gobernar requiere capacidad de dialogar y acordar con quienes piensan de manera diferente respecto a tu proyecto. Se está viendo que no es capaz de hacerlo». Para él, «el problema es que el PSE no quiere aceptar la debilidad política en la que está». Recordó que no hubo enmiendas a la totalidad sobre el borrador que el gobierno entregó a la oposición, «por lo que no cabe sospechar que si lo lleva al pleno vaya a rechazarse. Podría derivarse, efectivamente, un presupuesto distinto al que presentó el gobierno, pero que saldría adelante». Que Irun tenga presupuesto antes de las elecciones «es», remarcó Xabier Iridoy, «cuestión de voluntad».