Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

La Banda de Música abre temporada de otoño-invierno mañana en el Amaia

Las invitaciones para el concierto que empezará a las 12.00 pueden retirarse en la web municipal o en la oficina de turismo

M. A. I.

IRUN.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

Comenta

La Banda de Música Ciudad de Irun ofrecerá un concierto mañana a las 12.00 horas en el Centro Cultural Amaia. Las invitaciones para la cita, organizada por el área de Cultura el Ayuntamiento, se pueden conseguir de manera gratuita en la página web municipal, en la oficina de turismo de Luis Mariano o en taquilla el mismo día desde una hora antes siempre y cuando queden entradas disponibles.

Para el primer concierto de la temporada en el Amaia KZ la Banda ofrecerá un programa en el que interpretará como obertura 'El camino Real', una de las creaciones más conocidas de Alfred Reed, figura fundamental de las bandas de música en el siglo XX.

El programa se completa con dos obras del repertorio sinfónico: una suite de la célebre ópera 'Carmen' de Georges Bizet, de cuyo fallecimiento se cumple el 150 aniversario este año, y la 'Pieza de concierto nº2' de Mendelssohn', en la que intervendrán como solistas de clarinete Maitane García de Cortazar y Ainhoa Rollán.

El próximo concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun será el 23 de noviembre en el Amaia, con motivo de la festividad de Santa Cecilia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Banda de Música abre temporada de otoño-invierno mañana en el Amaia