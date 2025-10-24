La Banda de Música abre temporada de otoño-invierno mañana en el Amaia

M. A. I. IRUN. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La Banda de Música Ciudad de Irun ofrecerá un concierto mañana a las 12.00 horas en el Centro Cultural Amaia. Las invitaciones para la cita, organizada por el área de Cultura el Ayuntamiento, se pueden conseguir de manera gratuita en la página web municipal, en la oficina de turismo de Luis Mariano o en taquilla el mismo día desde una hora antes siempre y cuando queden entradas disponibles.

Para el primer concierto de la temporada en el Amaia KZ la Banda ofrecerá un programa en el que interpretará como obertura 'El camino Real', una de las creaciones más conocidas de Alfred Reed, figura fundamental de las bandas de música en el siglo XX.

El programa se completa con dos obras del repertorio sinfónico: una suite de la célebre ópera 'Carmen' de Georges Bizet, de cuyo fallecimiento se cumple el 150 aniversario este año, y la 'Pieza de concierto nº2' de Mendelssohn', en la que intervendrán como solistas de clarinete Maitane García de Cortazar y Ainhoa Rollán.

El próximo concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun será el 23 de noviembre en el Amaia, con motivo de la festividad de Santa Cecilia.