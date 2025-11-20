La Banda agota las invitaciones para el concierto de Santa Cecilia del domingo

M.A.I. IRUN. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

La Banda de Música Ciudad de Irun ofrece este domingo su habitual concierto por Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Será en el Centro cultural Amaia, a las 12.00. Las invitaciones disponibles se han agotado.

Los asistentes podrán disfrutar de un programa titulado 'De Iberia a Hispania' que arrancará con un clásico, el pasodoble 'Suspiros de España', de Antonio Álvarez, con los arreglos a cargo del director de la Banda, Garikoitz González. La Banda a continuación interpretará tres obras, todas ellas nuevas en el repertorio de la agrupación. Será la primera vez que los irundarras toquen ante el público 'Fantasía Ibérica' (2016), de David Rivas; 'Spain' (1973), de Chick Corea, e 'Hispania' (2013), de Óscar Navarro. La propuesta se rematará con 'El sitio de Zaragoza', de Cristobal Oudrid, en el 200 aniversario del nacimiento de este compositor extremeño. El público confiará en algún extra que redondee el concierto.

Aunque tanto Oudrid como Antonio Álvarez son autores del siglo XIX, los compositores de la parte central del programa son contemporáneos. Corea falleció el pasado 2021 y tanto Rivas (nacido en 1980) como Navarro (1981) siguen componiendo.