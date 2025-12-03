Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa La pastelera, que llegó de Cuba hace más de ocho años, se ha convertido en una referente en la capital guipuzcoana gracias a sus recetas aptas para celíacos y diabéticos

La pastelera Marisel Orozco, que llegó de Cuba hace más de ocho años, se ha convertido en una referente en la capital guipuzcoana gracias a las recetas aptas para celíacos y diabéticos, que elabora en su tienda de San Sebastián, 'Dulces Free', y que comparte en redes sociales a sus más de 260 mil seguidores.

«Crecí en una familia en la que siempre se ha cocinado mucho y bien», cuenta Orozco que cuando llegó aquí en el año 2017 «no encontré nada parecido a esos dulces que siempre se habían cocinado en mi casa, además empecé a presentar problemas de salud y no quería renunciar a los dulces, porque siempre he sido muy golosa, por lo que empecé a hacerme yo misma en casa recetas sin azúcar», explica.

Fue también en San Sebastián donde la pastelera descubrió un ingrediente que suele incluir en varias de sus recetas: los dátiles. «En Cuba ni sabía que existían los dátiles, en cuanto los descubrí empecé a idear recetas con ellos. Fue mucho de prueba-error, investigué y se me dio bien», bromea antes de contar que «le daba a probar de lo que cocinaba a mis vecinos y poco a poco me fueron pidiendo tartas que hacía en mi propia casa en Lezo».

Después, «poco a poco pude abrir mi propio local en diciembre de 2023. Justo el día de Santo Tomás cumple dos años», dice refiriéndose a 'Dulces Free', la pastelería ubicada en la calle Claudio Delgado 1, en el barrio donostiarra de Gros, muy cerca de la plaza del Txofre.

Una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten y sin azúcar

«Mi marido ha sido fundamental en este proyecto, porque siempre está dispuesto a catar mis creaciones. Los dos hemos creado la pastelería desde cero y la verdad es que al principio tuvimos dudas de que fuese a funcionar, al ser productos sin gluten y sin azúcar, pero nos sorprendió la gran acogida de la gente», admite Marisel Orozco, que se muestra «contenta» de haber abierto una «pastelería inclusiva para todos los públicos, no solamente para las personas intolerantes o celíacas».

La clave del éxito «ha sido también decorar los dulces y tartas de una manera bonita visualmente, porque son dulces que llaman la atención de todos los que pasan por la tienda, porque tenemos de todo tipo clientes que simplemente quieren probar estos dulces, que sean sanos ya es un añadido», comenta la emprendedora quien se ha convertido en una referente en redes sociales con las recetas que comparte a sus más de 260 mil seguidores en Instagram.

«Lo de las redes si que me sorprendió. Empecé a compartir las recetas en mi cuenta personal porque quería que la gente pudiera también hacer mis dulces en su casa como yo misma aprendí a hacerlo en la mía, la gente al final lo aprecia y lo agradece y por eso te empieza a seguir», dice la pastelera que ganó el segundo premio del concurso de tartas de manzana de Tolosa Goxua en 2023 y que ha escrito también un libro de recetas titulado 'Mis Dulces Free'.