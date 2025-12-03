El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote Los establecimientos Usarbi, Aldaba, Haizea y Azoka se enfrentaron en el programa 'Batalla de restaurantes'

San Sebastián fue la protagonista del último programa del cocinero Alberto Chicote, 'Batalla de restaurantes', donde buscó el establecimiento con la mejor merluza para alzarse con el premio de los 10.000 euros. Alberto Chicote quiso rendir homenaje al mar Cantábrico, escogiendo como hilo conductor la merluza, uno de los productos más emblemáticos y versátiles de la cocina donostiarra.

Los establecimientos —Usarbi, Aldaba, Haizea y Azoka— se enfrentaron en seis categorías clave: espacio, cocina, comida, servicio, precio y plato estrella. Tras las valoraciones secretas de los propios restauradores, Alberto Chicote completó la puntuación con sus notas, decisivas en un final que terminó siendo más ajustado de lo esperado.

El chef y presentador adelantó que, en esta ocasión, sus valoraciones subían la media en tres de los restaurantes, y que sus puntuaciones terminaron por consolidar la victoria de Usarbi, seguido de Aldaba, Haizea y en última posición Azoka.

Paradójicamente, Usarbi, el restaurante ganador, fue también quien recibió la peor calificación de Chicote: un 4,5. Mientras tanto, Aldaba obtuvo el mejor resultado del presentador, con un 6,8, seguido por Haizea (5,7) y Azoka (5). Pese a ello, la suma total situó a Usarbi en lo más alto del podio.

El veredicto de Chicote, restaurante por restaurante

Aldaba, un viaje al pasado con potencial para volver a brillar. «Ir a comer al restaurante Aldaba es como viajar en el tiempo para disfrutar de la cocina de siempre», valoró Chicote al otorgarle su mejor nota.

Aun así, señaló algunos detalles por pulir: «Algunos platos estaban un poco fuera de cocción. Mejorando eso y aportando más intensidad, Aldaba podría volver a convertirse en una referencia».

Sobre el local vencedor, el chef fue claro: «Usarbi deslumbra, pero igual es solo por su iluminación». Chicote aconsejó a Helena, responsable del establecimiento, «vigilar los tiempos de la cocina», aunque destacó la mano culinaria de Jon, su hijo: «Estoy seguro de que conseguirá despegar ese cohete».

Haizea: una carta prometedora que no termina de despegar. «En Haizea, la carta de Laureano promete mucho, pero cuando los platos llegan a la mesa parece que se han quedado a mitad de camino», comentó. Aun así, confió en su talento para dar el impulso final: «Su conocimiento puede hacer brillar el restaurante».

El último clasificado, Azoka, recibió la reflexión más contundente: «Rubén ha confundido la estética con la gastronomía. Necesita crear una carta especial e identificativa que haga que su local sea tan rompedor como él desea».

La merluza, protagonista absoluta de la noche, sirvió como prueba de fuego para medir técnica, tradición y personalidad. Diferentes cortes, cocciones y presentaciones mostraron la diversidad de la cocina donostiarra y marcaron la diferencia entre los aspirantes.

En una edición reñida y cargada de emociones, 'Batalla de restaurantes' volvió a demostrar por qué San Sebastián es una de las capitales culinarias del mundo. Y aunque las puntuaciones generaron sorpresas, el título se quedó en casa de Usarbi*, que tendrá ahora la oportunidad de reforzar su proyecto gastronómico con el premio de 10.000 euros.

