El Ayuntamiento de Irun condena el intento de asesinato de una vecina y convoca una concentración esta tarde La alcaldesa Laborda mostró su apoyo a la víctima y reconoció «a los vecinos y vecinas que no dudaron en ayudarla y evitaron un peor desenlace»

Iñigo Morondo Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Irun ha manifestado «el más absoluto rechazo» ante el intento de asesinato de una vecina de la localidad a manos de su expareja ocurrido el pasado domingo. Al objeto de mostrar con firmeza el rechazo social ante lo ocurrido, convoca a la ciudadanía a una concentración que tendrá lugar este miércoles, 29 de octubre, a las 19.30 horas en la plaza San Juan. En la convocatoria participan también las asociaciones que componen el Consejo de Igualdad: Argoiak, Arrats, Bidasoako Elkarte Feminista, Gaurko Andreak, Irungo Emakumeen Etxea, Txingudi Elkarte Feminista y Uxoa.

La alcaldesa, Cristina Laborda, además de condenar «este intento de homicidio», ha trasladado su apoyo a la víctima «a cuya disposición se han puesto todos los recursos municipales. También quiero mostrar mi reconocimiento a los vecinos y vecinas que no dudaron en ayudar a la víctima y evitaron un peor desenlace», ha destacado la alcaldesa. «He hablado con ellos esta mañana y les he trasladado mi agradecimiento. Este tipo de actitudes nos demuestran que una sociedad no cede y actúa ante este tipo de casos», unos hechos, eso sí, «que nos recuerdan, desgraciadamente, que la violencia de género sigue presente».

Más allá de las palabras de la primera edil, el Ayuntamiento de Irun ha publicado una declaración institucional unánime para mostrar «la más enérgica repulsa y rechazo de la agresión» ocurrida el domingo en un inmueble de la calle Larretxipi, «así como el apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno poniendo a su disposición la información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación».

Según expresa el documento remitido desde el consistorio, desde que ha tenido conocimiento del caso «y tras proceder a confirmar, contrastar y ampliar la información relativa a la agresión», el Ayuntamiento «ha activado el Protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia sexista con el fin de valorar la información recabada y asegurar la coordinación necesaria para ofrecer la atención adecuada a las víctimas y su entorno».

Desde la administración local apuntan que «una vez asegurada la atención y valorada la información obtenida, el Ayuntamiento de Irun desea, por una parte, manifestar la voluntad institucional inequívoca de no tolerar por más tiempo ninguna violación de los derechos humanos de las mujeres y, por otra, ofrecer un canal al conjunto de la ciudadanía para que pueda expresar su repulsa ante todos los hechos violentos que atentan contra la libertad de las mujeres agredidas y, en última instancia, contra los derechos de todas las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales, pero obedece a un problema estructural que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las mujeres. Por tanto, esta violencia no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no tienen explicación. Al contrario, es la consecuencia más grave y extrema de una socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como ciudadanas en igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más elementales».

El Ayuntamiento de Irun insiste en que «no se ceja en el empeño de seguir impulsando cuantas medidas sean necesarias para responder a un problema social que atenta contra las bases de nuestra convivencia democrática. Y esto pasa, entre otras, por facilitar e impulsar los canales que permitan que las vecinas y los vecinos de Irun denuncien y respondan de manera contundente a cualquier agresión contra las mujeres para que nunca se sientan solas, se asuma como responsabilidad colectiva contribuir a su recuperación y reparación, se limite socialmente la capacidad de las agresiones para generar miedo en el conjunto de las mujeres dotándolas de herramientas para hacerles frente y los agresores entiendan que sus actos no quedan impunes y tienen consecuencias». En ese sentido, llaman a la ciudadanía a participar en la concentración de este miércoles a las 19.30 horas en la plaza de San Juan.

