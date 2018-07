Arroces diversos para que los irundarras se conozcan El objetivo era promover la relación entre cocineros y visitantes con el arroz como excusa. / F. PORTU 17 países estuvieron representados en la iniciativa 'Arroces del Mundo' que ayer se celebró en el Ensanche | I. M. IRUN. Domingo, 22 julio 2018, 00:20

Decenas de personas hacían cola a las 13.00 horas de ayer en la plaza del Ensanche. «Yo ni sabía qué era esto. He pasado hace un rato y he visto a toda esa gente cocinando, las banderas... Me han explicado la historia y he dicho: ¡Luego me acerco a probarlo!». Alicia era otro eslabón de esa fila que esperaba a que empezaran a servirse los arroces del mundo. Esa iniciativa que ayer le explicaron a ella consistía en acercar la multiculturalidad que existe en la ciudad y hacerlo, además, demostrando la riqueza social que aporta.

'Arroces del Mundo' ya se ha desarrollado en otras ciudades y ayer se realizó en la plaza del Ensanche de la mano de SOS Racismo Bidasoaldea en colaboración con el Ayuntamiento, Adiskidetuak y otras entidades. «Han sido 17 países representados en sus arroces», expresó Jaione Berridi, de la delegación local de SOS Racismo. «Estamos muy contentos, ha salido todo muy bien. Se ve la diversidad que hay en Irun y hemos percibido muy buena actitud y mucho interés de personas que se han acercado a los cocineros preguntándoles por las recetas».

Desde que a las 11.00h se encendieron los fogones «ha pasado mucha gente a curiosear y ése era uno de los objetivos. Que la gente y los grupos de cocineros, que eran casi todos de Irun, interactuaran, hablaran y se conocieran. Ha sido muy interesante que algunas personas se nos hayan acercado para proponernos su participación si volvemos a organizar esto o algo parecido». A partir de las 13.00 horas, la degustación, a cambio de la voluntad que uno quisiera aportar, «ya es la guinda del pastel, pero no lo más importante».