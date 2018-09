Amador Hernández (Expresidente de Makila): «Lo he dado todo por Makila y también he recibido mucho cariño de la gente» Amador Hernández. / F. DE LA HERA Después de 14 años al frente de la asociación de mayores más numerosa de Irun, deja la presidencia, aunque seguirá colaborando MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:39

Amador Hernández tiene 81 años y una intensa vida. Ha sido pintor, ferrerista y cocinero, ha vivido en cinco ciudades, incluida París, adonde emigró en busca de trabajo. Irun fue la ciudad en la que decidió quedarse y aquí le conocemos, sobre todo, por haber ejercido una fructífera presidencia en la Asociación de la Tercera Edad Makila, de la que acaba de dimitir.

-¿Qué balance hace de estos 14 años como presidente de Makila?

-Totalmente positivo. Para mí, ha sido un placer. Creo que he dado todo lo que tenía por la asociación y también he recibido mucho cariño de la gente. El día que me marche, me iré orgulloso de lo que he hecho y pensando que volvería a hacer lo mismo y con las mismas personas.

-Deja la presidencia, pero va a seguir colaborando

-Sí, porque no quiero que se pierdan algunas actividades que venimos organizando desde hace años, como la Marcha Regulada, la Semana Gastronómica o la exposición de pintura. Voy a seguir trabajando. Lo que ocurre es que desde hace tres años, por una serie de cuestiones y personas, la tesorera y yo hemos venido pensando en dejar nuestras responsabilidades.

-Makila es la asociación irunesa de personas mayores más numerosa. ¿Cuántos socios tiene ahora?

-Makila llegó a tener 1.200 socios y ahora estará en unos 900. El motivo es que, en los últimos años, se han abierto varios centros de mayores en distintos puntos de la ciudad y es lógico que personas que tenían que coger el autobús para venir al centro se queden en sus barrios.

-¿Qué valoración hace de los servicios para mayores en Irun?

-Están progresando mucho. Por un lado, están los nuevos locales. Por otro, se está trabajando mucho en temas como la soledad y el maltrato a los mayores, que son muy preocupantes. Además, hay colectivos de voluntarios, como Nagusilan, que están haciendo un gran trabajo. Siguen faltando voluntarios para todo, aunque por otro lado creo que la administración abusa a veces de ellos.

-Mediada la crisis económica, en una entrevista publicada en DV, usted dijo que haría falta «otro Mayo del 68» para recuperar los derechos perdidos en los últimos años. Después de lo visto, ¿se han puesto los jubilados a ello?

-Me parece muy bien que salgan a la calle, aunque yo no he participado en las movilizaciones. Creo que están politizadas y que falta coherencia. No se debe subir lo mismo a una persona que cobra 2.000 euros que a otra que cobra 500. Yo, con lo que cobro, vivo. No necesito más. Pero la situación de muchas viudas y de gente con pensiones de 600 euros es uno de los problemas más graves que hay ahora mismo. He conocido a gente que se ha borrado de las actividades de Makila, porque no le llegaba para comer.

- ¿Qué planes tiene ahora que va a estar más desocupado?

-Irme unos días a Benidorm. A la vuelta ejerceré de abuelo, que me encanta, y seguiré haciendo cosas, porque no puedo estar parado.