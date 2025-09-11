La villa más cara de Hondarribia: exclusiva y a los pies de Jaizkibel La propiedad cuenta con 598 metros cuadrados en una de las localidades más visitadas de Gipuzkoa

L. G. Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

En lo alto de Hondarribia, en un enclave privilegiado a los pies del monte Jaizkibel se encuentra la vivienda más cara de Hondarribia y una de las más exclusivas de Gipuzkoa. Su precio es de 3.900.000 euros y se trata de la vivienda más cara del Bidasoa; en San Sebastián hay una casa a la venta por 6.000.000 euros.

La vivienda en cuestión está ubicada en el Paseo de Higer, en la zona superior del faro y con un acceso privado controlado por código de seguridad, compartido únicamente con seis vecinos. Fue construida en 2014 sobre una parcela de 1.760 metros cuadrados, la villa cuenta con 598 metros cuadrados que se distribuyen en tres plantas, todas conectadas mediante un ascensor privado que facilita la accesibilidad, según los anuncios de Idealista.

En la planta principal se ubica la suite principal, con su propio baño completo, y una segunda habitación acompañada de un baño adicional. Un salón-comedor luminoso, presidido por una chimenea visible desde varias estancias, se conecta con una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama y una lavandería.

1 /

La planta superior se abre a la luz y a las vistas. Allí se ubican cuatro habitaciones, una de ellas con baño en suite, un baño adicional, una cocina secundaria y un espacio de trabajo. Desde esta altura, una gran terraza permite contemplar la piscina climatizada y el mar. En el exterior, la piscina se convierte en protagonista: de generosas dimensiones y visible desde las principales estancias, permite disfrutar del baño durante todo el año y aporta un toque de exclusividad y calma.

Una vivienda vivienda en Hondarribia

Además, en la planta -1 se encuentran dos amplios garajes con puertas automáticas, uno de ellos con acceso directo al ascensor, y un espacio versátil preparado para convertirse en txoko, zona de trabajo o incluso vivienda independiente.

Además de su privilegiada ubicación y diseño, según explican en Idealista, la villa apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad con una calificación energética B.

Temas

Hondarribia

Vivienda