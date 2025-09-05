La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza Sale a la venta una villa individual en San Sebastián que es el inmueble más caro que se vende en Gipuzkoa

Lujo, exclusividad y vistas infinitas al mar. Así es la espectacular villa en Igeldo que acaba de salir al mercado por 6.000.000 de euros, convirtiéndose en la casa más cara actualmente en venta en Gipuzkoa y en Euskadi. Esta vivienda ha desbancado a un inmueble en la zona de Miraconcha de San Sebastián, en el Paseo de la Fé, que hasta ayer era la vivienda más cara que se ofertaba en Idealista. Se trata de una villa exclusiva con un precio de salida de cinco millones de euros.

La vivienda de Igeldo es un auténtico paraíso privado en lo alto de la costa donostiarra, con jardines, piscina, zona deportiva, huerto y 10.630 m² de terreno que convierten esta propiedad en una oportunidad única.

La villa está situada en un enclave privilegiado, rodeada de naturaleza y con impresionantes vistas al mar Cantábrico. Un lugar pensado para disfrutar de la tranquilidad, la privacidad y la belleza de Igeldo, a solo unos minutos del centro de San Sebastián.

Distribuida en tres plantas, la vivienda ofrece 292 m² útiles con espacios abiertos y luminosos. En la planta baja hay un apartamento independiente con salón-comedor-office, baño, sala de lavado, garaje cerrado doble y zona deportiva. En la primera planta, un amplio salón-comedor en esquina con vistas al mar, cocina con sala de estar, dos dormitorios y dos baños, uno con vestidor y baño en suite.

En el ático bajocubierta, por su parte, cuenta con un salón con despacho, dos habitaciones, baño completo y ventanales con vistas panorámicas.

Construida en 2005, la villa está en «estado impecable» y equipada con «domótica, aerotermia, aire acondicionado, carpintería PVC Climalit y acabados de lujo». La combinación de plaquetas de piedra y fachada raseada aporta un estilo elegante y atemporal que se integra perfectamente con el entorno.

Con un precio de 6 millones de euros, esta villa representa «el máximo exponente del lujo en Gipuzkoa». Un hogar diseñado para quienes buscan «privacidad, exclusividad y naturaleza».