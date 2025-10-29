Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondar Kirolak es una de las actividades que se organizan desde el servicio de prevención comunitaria.

Hondarribia

«El servicio de prevención comunitaria llevaba quince años sin contrato en vigor»

El Ayuntamiento analiza, reorganiza y establece objetivos claros, y adjudica el contrato por un año

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Comenta

Tras quince años sin contrato en vigor, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato del servicio de prevención comunitaria. Se firmó el 1 de septiembre ... con una duración de un año y posibilidad de prórroga por otro más, aportando una base jurídica sólida y una estructura estable, garantizando la continuidad del trabajo que se realiza tanto con la juventud como con la comunidad en su conjunto.

