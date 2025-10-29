«El servicio de prevención comunitaria llevaba quince años sin contrato en vigor»

Tras quince años sin contrato en vigor, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato del servicio de prevención comunitaria. Se firmó el 1 de septiembre ... con una duración de un año y posibilidad de prórroga por otro más, aportando una base jurídica sólida y una estructura estable, garantizando la continuidad del trabajo que se realiza tanto con la juventud como con la comunidad en su conjunto.

Lupe Queiruga, concejala de Juventud, ha recordado cómo «al llegar al gobierno, descubrimos que el contrato del servicio de prevención comunitaria estaba vencido desde el 30 de abril de 2009 y detectamos una clara falta de control por parte del Ayuntamiento sobre este servicio, lo que se traducía en una gran carencia de información», señala Lupe Queiruga, concejala de Juventud. «Era fundamental comprobar si realmente se estaban desarrollando los programas previstos, y vimos que no era así: algunos no se llevaban a la práctica y otros no alcanzaban sus objetivos».

En esa situación, «no disponíamos de datos precisos sobre la actividad del servicio y hemos necesitado más de un año y medio para realizar un análisis profundo. No contábamos con la información necesaria para iniciar el proceso de contratación nada más llegar al gobierno».

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una «profunda reorganización del servicio. Tras analizarlo a fondo y definir claramente qué esperamos de un servicio de prevención comunitaria, elaboramos unos pliegos basados en tres líneas de actuación: la prevención universal en los centros educativos, las campañas de sensibilización —para llegar a la ciudadanía a través de las redes sociales y los medios de comunicación— y la intervención de educadores de calle. Esa ha sido nuestra fortaleza: hemos analizado, reorganizado y establecido objetivos claros».

Hondarribia fue pionera

Hondarribia fue en su momento «un referente y pionera en el ámbito de la prevención comunitaria, tanto en Gipuzkoa como en Euskadi, y con esta reorganización queremos recuperar ese papel, poniendo en el centro la educación de la juventud y el bienestar de la ciudadanía».

Izaskun Arana, técnica del área de Juventud, señala que «nuestro objetivo es seguir trabajando en Hondarribia, desde edades tempranas, en aspectos como la gestión emocional, la resolución de conflictos, la educación sexual y las relaciones saludables, de forma integral».

Añade que «este proceso no ha sido meramente administrativo, sino el resultado de una reflexión estratégica. La prevención comunitaria es esencial para el desarrollo saludable de la juventud. Ahora, con una estructura más sólida, podremos trabajar de forma mucho más eficaz».