Segunda insignia de oro para un Alberto Lasa

En el listado de personas y entidades que han recibido la insignia de oro de Hondarribia figuran dos Alberto Lasa. En 1974 se inauguró esa ... lista con Alberto Lasa Badiola y hoy se ha seguido completando con su hijo, Alberto Lasa Ansalas.

Ha recordado el protagonista de hoy las palabras de su padre al asegurar que «no había hecho nada particular» y ha redoblado la idea porque «yo tampoco he hecho nada especial y me siento un privilegiado por haber hecho lo que me gusta. Igual el premio se lo tenían que dar a los txistularis y coristas que me han aguantado, porque eso sí que tiene mérito».

El homenajeado no ha encendido el cohete anunciador de las fiestas como es costumbre, porque estaba en la kalejira de la banda de txistularis, un momento muy especial para él. Después un aurresku en los arkupes del Ayuntamiento, en el interior miembros del coro parroquial, el coro Goxoki y el coro Surbesta, a los que dirige desde hace muchos años, le han cantado 'Euskal Herriko'.

El anterior alcalde, Txomin Sagarzazu, ha sido el encargado de repasar la figura del homenajeado, y el actual, Igor Enparan, también ha destacado sus méritos en el mundo de la cultura, así como su papel de concejal a principios de los años 90.