Remi Raymond y Nerea Egia fueron los más rápidos en la 'Donibane-Hondarribia' El irundarra José Antonio Gómez de Arriba estuvo al frente de la carrera al paso por Hendaia y acabó en segunda posición

3.600 personas se habían inscrito a la Donibane Lohizune-Hondarribia, que se corrió con buen tiempo y sin incidencias.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Llovió minutos antes de la salida pero después el tiempo respetó y se pudo disputar sin incidencias la 'XXVI Donibane Lohitzune-Hondarribia', media maratón de Euskal Herria.

En vista de tanta gente que se quedó fuera la pasada edición, los organizadores subieron el número de dorsales de 3.000 a 3.600 y se agotaron hace meses. Iñaki Arrieta explica que «son muchos los que quieren correr pero nosotros somos una organización modesta que no podemos crecer sin control. Ese aumento de 600 inscritos más lo hemos notado y no queremos que se note también en la calidad que damos a los corredores». En todo caso, «el día fue muy bien, sin ninguna incidencia reseñable. Los comentarios que estamos recibiendo de los participantes son positivos».

Masculina

1 Remi Raymond 1h09'52''

2 Jose A. Goméz de Arriba 1h10'16''

3 Iván Asensio 1h10'39''

4 Arthur Mazeyrie 1h11'10''

5 Xavier Martínez 1h11'22''

6 Nicolás Ansiaux 1h11'56''

7 Iñaki Gerica 1h13'06''

8 Ander Iñarra 1h13'25''

9 Alexandre Moureau 1h14'09''

10 Patrick Laqueche 1h14'55''

Femenina

1 Nerea Egia 1h24'45''

2 Amaia Bouniol 1h25'41''

3 Amaia Ruiz 1h29'44''

4 Chloe Azpiazu 1h29'47''

5 Henar Etxeberria 1h29'53''

6 Lisa Chapeau 1h31'23''

7 Charlotte Malassenet 1h32'53''

8 Justine Heraut 1h32'54''

9 Laura Ricci 1h33'32''

10 Sophie Beranger 1h33'46''

Una participación mayoritariamente del otro lado de la muga, aunque con un porcentaje menor que en ediciones anteriores. En cuanto a las mujeres, subió del 38% al 41%.

Hondarribia Kirol Taldea contó con un centenar de voluntarios, la mayoría propios y también refuerzos de Banco de Alimentos y Mindara, que se llevarán un euro por participante, y de Atzegi.

Respecto a la carrera masculina, el triunfo fue para Remi Raymond, de Arcachon, con veinte segundos de ventaja sobre el irundarra José Antonio Gómez de Arriba, tercero hace poco en la Txingudi Korrika.

El ganador explicó que «los primeros kilómetros eran complicados, con muchas subidas y bajadas. Éramos un grupo de cinco y luego atacó uno».

Se refiere a Gómez de Arriba, quien detalló cómo «la clave estuvo más en las bajadas que en las subidas. Bajando del chateau d'Abbadie hacia Hendaia me escapé, y rompí la carrera, fui un rato sólo en cabeza. Pero luego vino el ganador, que me cogió y no pude seguirle». A pesar de ello, se mostró contento por el puesto y porque «el crono fue como el que tenía pensado».

Volviendo a Raymond, no tenía más que palabras de elogio al recorrido y al ambiente, sobre todo «la subida en Irun, con mucha gente, y esa llegada tan particular».

En categoría femenina el triufo fue para la donostiarra Nerea Egia, que aseguró que «la carrera está súper bien organizada y el recorrido es precioso, más si acabas ganando, aunque también complicado con tantos sube-bajas y el viento que suele soplar en la corniche».