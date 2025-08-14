ORSA-Hondarribia saldrá desde la segunda tanda en la doble jornada de la Bandera de Zarautz El bote femenino busca alejarse de la última plaza de la clasificación tras un mal fin de semana en aguas gallegas

La Ama Gudalupekoa partirá este sábado desde la segunda tanda en la primera de las dos jornadas de la bandera de Zarautz.

Las traineras de casa encaran un fin de semana especial con la disputa de las banderas de Zarautz, una doble jornada marcada en rojo en el calendario de los seguidores de la Ama Guadalupekoa. Como viene siendo habitual, serán muchos los hondarribitarras que se acerquen a la localidad costera a animar tanto al bote masculino como al femenino, además de la segunda trainera masculina

La de Zarautz es una bandera que se le ha dado especialmente bien a ORSA-Hondarribia en los últimos años, ya que vencieron en las ediciones de 2020 y 2021, y marcaron el mejor tiempo de la segunda jornada en 2022.

A priori, este año el bote entrenado por Mikel Orbañanos no figura entre las favoritas para alzarse con la bandera, aunque nunca se sabe en un campo de regateo tan caprichoso como el de Zarautz. Se espera que el oleaje vaya disminuyendo a lo largo del fin de semana del metro al medio metro altura. Además, las altas temperaturas podrían condicionar la fuerza del viento.

El campo de regateo se presenta con olas de entre el metro y medio metro de altura y vientos flojos del norte

A diferencia de lo que venía haciendo habitualmente, los verdes saldrán mañana desde la segunda tanda después de que Urdaibai les adelantara el domingo pasado en la clasificación general al cosechar más puntos en las dos regatas disputadas en la Enseada de Boiro.

De este modo, compartirán n puesto de salida con Lekittarra, San Juan y Getaria. Como es habitual, las tandas de la jornada del domingo se establecerán según la clasificación del día anterior.

Como es característico en esta cita, la preciada bandera de Zarautz se la llevará la trainera que marque el tiempo más rápido tras la suma de las marcas de las dos jornadas. Sin embargo, los puntos de la clasificación general se repartirán en base a la posición de cada regata.

En ese sentido, ORSA-Hondarribia ocupa con 101 puntos la quinta plaza de la clasificación general de la Eusko Label Liga, a solo uno de Urdaibai (102 puntos). Por abajo, aventaja en 17 puntos a Getaria, que es sexta.

En cuanto a la clasificación de mejor patrón, Ioseba Amunarriz cuenta con una ventaja de 23 puntos sobre Gorka Aranberri (Orio), segundo en la tabla.

Oportunidad para resarcirse

La de Zarautz se presenta como una buena oportunidad para que Bertako Igogailuak-Hondarribia deje atrás el mal sabor de boca del pasado fin de semana en aguas gallegas, en las que, por distintas circunstancias, no pasaron de la última posición.

Un campo de regateo tan expuesto al oleaje como el de Zarautz puede jugar a favor de las verdes. De hecho, las remeras lideradas por Miren Garmendia mostraron su mejor versión en la bandera de Orio con un tercer puesto en una jornada con mucho movimiento en la mar.

Al compartir la última plaza de la clasificación de la Liga Euskotren con 30 puntos junto a Donostiarra, la embarcación entranada por Iker Cortés partirá el sábado, a las 17.25 horas, desde la primera tanda junto a las donostiarras, Astillero e Hibaika.

La 'B', también en Zarautz

El bote filial masculino, en cambio, afronta hoy la bandera de Castro (12.35) con la mente puesta en los play-offs para evitar el descenso directo a la liga ARC-2. A falta de tres regatas por disputarse, los remeros entrenados por Txalo ocupan, con 42 puntos, la décima plaza de la liga ARC-1, tan solo uno más que Castreña y tres más que Camargo, que descendería directamente a la tercera categoría. Lejos queda ya Deusto con 61 puntos, que marca la salvación.

Mañana al mediodía, la Ama Guadalupekoa bogará en aguas de Zarautz horas antes de que lo haga la primera trainera. El objetivo es claro: sumar el máximo de puntos posibles respecto a sus perseguidores de la tabla baja.