«El origen de la reclamación del megaoutlet es la actuación imprudente de Abotsanitz»

EAJ-PNV considera que «las decisiones unilaterales, precipitadas y políticamente temerarias adoptadas por Abotsanitz en junio» son la causa de la demanda interpuesta por ... los promotores del megaoutlet de Zaldunborda, reclamando 13,7 millones de euros al Ayuntamiento.

A los nacionalistas les parece «doblemente grave que quienes han provocado esta situación –con decisiones unilaterales adoptadas contra avisos políticos y contra el sentido común– salgan ahora públicamente a señalar al PNV como responsable de una situación que ellos mismos han generado. Es un ejercicio de cinismo político sin precedentes en Hondarribia».

El principal partido de la oposición recuerda que «en junio advertimos expresamente a Abotsanitz de que las modificaciones que pretendían introducir en la aprobación provisional del PGOU ponían en serio riesgo a Hondarribia y a su patrimonio. Avisamos. No quisieron escucharnos. Nos descalificaron llamándonos 'alarmistas'. En definitiva, nos acusaron de querer frenar su decisión, una decisión puramente ideológica».

En aquel momento, «alertamos de que los cambios planteados por Abotsanitz no estaban bien armados jurídicamente y que podrían abrir la puerta a reclamaciones patrimoniales por parte de la propiedad. Y ahora mienten para tapar su irresponsabilidad e incapacidad».

«Miente a los hondarribitarras»

EAJ-PNV acusa al gobierno municipal, «liderado por Abotsanitz y el alcalde, de mentir a las y los hondarribitarras. Desvían la atención señalando falsamente al PNV como hizo en su comunicado del 6 de noviembre, acusándonos de 'errores graves' y responsabilizándonos de la reclamación económica de casi 14 millones de euros, pero la realidad es muy distinta. Y la documentación lo demuestra».

Entienden los nacionalistas que «mientras Abotsanitz se dedica a lanzar cortinas de humo y a construir un relato victimista, son sus decisiones las que han colocado al Ayuntamiento frente a una demanda millonaria, comprometiendo la estabilidad institucional y el dinero de toda la ciudadanía.

Los jeltzales consideran que «Hondarribia no merece dirigentes que actúan con semejante ligereza y que, cuando llegan las consecuencias, culpan a otros para intentar salvar su propia imagen. Basta de manipular. Basta ya de faltar a la verdad mientras comprometen el futuro económico del municipio». Añaden que «hay líneas que un gobierno municipal jamás debería cruzar. Abotsanitz las ha cruzado todas».