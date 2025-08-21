La ocupación hotelera en julio bajó cinco puntos respecto al pasado año

Los hoteles de Hondarribia registraron el pasado mes de julio una ocupación de sus habitaciones del 85%, un 5% menos que en el mismo mes ... del año pasado. Tal y como indican los datos facilitados por Bidasoa Activa, destaca el aumento del 9% de turistas procedentes de diversos puntos del Estado, que representaron en julio el 63,3% del total de los visitantes.

Como es lógico, esa subida contrasta con el descenso de turistas de origen internacional, que en 2024 representaron el 46% de la ocupación y que el pasado mes fue del 36,7%; es decir, nueve puntos menos.

personas acudieron durante el mes de julio a alguna de las dos oficinas de información turística de la ciudad El 68% fueron al local ubicado en la Arma plaza, mientras que el 32% restante visitaron la oficina de la calle Matxin Arzu en busca de información. En la mayoría de los casos, el objetivo es conseguir planos e información sobre planes y lugares de interés del municipio.

En ese sentido, desde el Hotel Palacete comparten que julio ha sido un mes «raro» en comparación a otros años. «Aunque ha habido gente y el hotel ha estado prácticamente lleno, hemos notado un descenso de gente, sobre todo en la primera quincena de julio», señalan. Sin embargo, desde el hotel ubicado en Gipuzkoa plaza aseguran que a partir del día 25 notaron «un aumento considerable» de huéspedes.

Aumento de consultas

La bajada en la ocupación hotelera contrasta con los buenos números registrados en las oficinas de turismo de la localidad, con 5.653 visitas durante el mes pasado. En concreto, 3.850 personas acudieron a la oficina de Arma Plaza y 1.793 visitaron la de la calle Matxin Arzu. Esto supone un 25% más de consultas que las registradas en 2024, que fueron cerca de 4.750.

En cuanto a la procedencia de los visitantes que han pasado por alguna de las oficinas de turismo, la tendencia es similar a la del pasado año, con un 60,8% de turistas procedentes del Estado y el resto de otros países, principalmente de Francia y otros estados europeos.

Más de la mitad de las consultas estuvieron relacionadas con la solicitud de planos o folletos y de información sobre planes y puntos de interés de la ciudad. Además, el 14% de las personas se interesaron por la enogastronomía local y cerca del 7% preguntaron por temas culturales y tradiciones de la ciudad.

En ese sentido, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un «turismo sostenible y accesible» con el fin de convertirse en un Destino Turístico Inteligente. Según palabras de Estitxu Urtizberea, vicepresidenta de Bidasoa Activa, el equilibrio entre un modelo turístico sostenible que «respete la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad» y que, al mismo tiempo, ofrezca a los visitantes «una experiencia auténtica y enriquecedora» es «esencial» para asegurar un crecimiento del modelo que «no afecte negativamente la calidad de vida de nuestros residentes».