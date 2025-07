«Cuando Norberto me ofreció llevar la Kutxa me puse a llorar un montón»

Iñigo Aristizabal Hondarribia Sábado, 5 de julio 2025, 14:28 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

«Era el día 28, estaba en Irun con mis amigos, esperando a que llegara la Banda de Música al kiosko para la presentación de ... las cantineras. Sonó el teléfono y era un número que no tenía guardado pero en el que salía la foto de perfil de la mujer de Norberto. Me puse súper nerviosa. Era Norberto y fue súper directo. Me hizo la pregunta, me dijo a ver si quería llevar la Kutxa este año, me puse a llorar un montón y le dije que por supuesto que sí».

Así relata Carla Emazabel Amunarriz el momento en el que supo que será la protagonista de la Kutxa Entrega de este año. Desde el citado 28 de junio hasta el 25 de julio, esta hondarribitarra de 23 años va a vivir un mes intenso que culminará dando las vueltas frente al arco de La Hermandad. Emazabel reconoce que «por ser hija de pescador sabía que existía esa posibilidad en algún momento pero para nada pensaba que fuera este año. Yo voy a cumplir 24 en septiembre y pensaba que seguro que hay alguien mayor que yo para llevarla». Con esa idea, «no tenía en mente lo de la Kutxa y cuando me llegó la llamada flipé. Fue algo súper inesperado». Pero en la respuesta no hubo ni atisbo de duda. «¡Para nada! Siempre he tenido claro que si algún día tenía la suerte de poder llevar la Kutxa lo haría encantada. Para mí es un orgullo». Familia de pescadores Añade que «toda mi familia, tanto por parte de la ama como por parte del atta, han sido pescadores, y yo siempre lo he llevado muy dentro. Para nosotros el día de Santiago es, junto con el 8 de septiembre, de los más importantes del año. Siempre hacemos comida con la familia, además era el cumple de la amoña. Para nosotros es un día súper especial». Va a ser «la primera de mi familia que lleva la Kutxa y me hace una ilusión tremenda». Todavía queda hasta el 25 de julio y «de ese día no sé muy bien qué esperarme, tampoco quiero esperarme mucho. Quiero que me sorprenda un poco, pero creo que va a ser increíble. Ya el proceso está siendo bonito, así que ese día, no me lo puedo ni imaginar». Preparativos y ensayos Al poco de conocer su designación, Carla Emazabel se pudo con los preparativos. «He intentado cerrar cosas ya. Maquillaje, peluquería, vestido... Pero los primeros días casi no pude hacer nada porque coincidía con Sanmarciales y mucha gente estaba de vacaciones. Entonces, está siendo un poco estresante el principio. Ya me han dicho otras que esta primera semana suele ser así, que luego enseguida todo se encarrila bien». Sí que ha tenido que gestionar el tema laboral. «Estoy haciendo prácticas en Bilbao y me puse nerviosa porque de lunes a viernes estoy fuera y no veía la forma de organizar todo y de ensayar. Hablé con el jefe, lo entendió perfectamente y no me puso ninguna pega. Me ha dado unos días de teletrabajo, así que los miércoles volveré a casa y podré ensayar con la Kutxa varios días». El primer contacto con el arcón fue el miércoles. «Por ahora, muy bien. El primer día lo hice con la caja vacía, que ya son diez kilos, y el segundo día le metimos unos libros y ya eran 12,4 kilos. iremos poniendo peso hasta llegar a los 18 kilos que pesará el día de Santiago».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Irun