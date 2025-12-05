El mercado de Navidad y la Euskal Azoka coincidirán el próximo fin de semana

El próximo fin de semana en Hondarribia se podrá disfrutar de la Euskal Azoka (sábado 13) y de la feria de Navidad (sábado 13 ... y domingo 14). La primera propuesta se celebrará por primera vez en el auditorio, y la segunda se consolida en la plaza de Santa María Magdalena, tras haber conocido distintas ubicaciones en los últimos años.

'En Navidad también compra con corazón, consume local' será el lema del mercado de Navidad de este año, que abrirá de 11.00 a 20.00 el sábado y de 11.00 a 19.00 el domingo y en el que se podrán comprar productos de proximidad y exclusivos en diecisiete puestos: Artkham Creations, AG Caligrafía, Amuitz, Axalian tailer kreatiboa, BANAKA, Bale Urdina, Canela, Ena, Ittoitta, KAPEN, La Nueva, Lohiart keramika, Maore Sagarzazu, Ongi Etorri, Osoki, Wear banzai, Judas Arrieta y 4eta2.

Mercado de Navidad Sábado 13 8de 10.00 a 20.00) y domingo 14 (de 11.00 a 19.00) en Santa María Magdalena. 17 puestos, talleres, música en directo y sorteos.

Euskal Azoka El sábado 13 en el auditorio, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30. Quince puestos de venta y presentaciones de libros.

Además, bajo la carpa habrá talleres dirigidos al público infantil, de decoración de galletas navideñas con Garua, de adorno para árbol de navidad con AG Caligrafía y de corona de Navidad con Maio Estudio, así como música en directo (Eira el sábado y Nuria Culla el domingo), reparto de chocolate caliente y sorteos.

Estitxu Urtizberea, concejala de Comercio y Turismo, destacó en la presentación que «queremos seguir apostando por el kilómetro 0, reforzar el consumo local y apoyar el trabajo de las tiendas y de las artesanas y artesanos de Hondarribia. El mercado de Navidad es una oportunidad magnífica para poner en valor su labor. Nuestros creadores ofrecen productos de calidad y es fundamental respaldar su actividad».