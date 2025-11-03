Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bittor Oroz (Hazi), Amaia Ausan (Kofradia), Iñaki Bergés (La Hermandad), Asier Ruiz (Itsasoko) y el alcalde, Igor Enparan. I. A.

Hondarribia

La 'mejor sopa de pescado del mundo' se podrá disfrutar fuera de La Hermandad

La empresa Itsasoko ha llegado a un acuerdo con el restaurante para comercializar su producto estrella

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

El restaurante La Hermandad de Pescadores abrió este lunes antes de lo normal. El motivo, presentar en sociedad la comercialización de su sopa de ... pescado, tras el acuerdo alcanzado con la empresa Itsasoko. En breve estará en los comercios la 'probablemente mejor sopa de pescado del mundo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

