La 'mejor sopa de pescado del mundo' se podrá disfrutar fuera de La Hermandad

El restaurante La Hermandad de Pescadores abrió este lunes antes de lo normal. El motivo, presentar en sociedad la comercialización de su sopa de ... pescado, tras el acuerdo alcanzado con la empresa Itsasoko. En breve estará en los comercios la 'probablemente mejor sopa de pescado del mundo'.

Asier Ruiz, gerente de la empresa Itsasoko, reconocía que «salir al mercado con esa frase nos daba cierto respeto, pero nos damos cuenta de que los vascos somos muy buenos haciendo un producto y que luego nos cuesta venderlo. Esta vez hemos sido osados y hemos cogido prestada la frase que en su día utilizó El País para definir a esta sopa, que es conocida en puntos remotos del mundo».

Y, sobre todo, en Japón, como recordó Iñaki Bergés, de La Hermandad. «Hace unos años vinieron seis japoneses y a los tres meses, más o menos, empezaron a venir japoneses que directamente pedían la sopa de pescado. Y más y más japoneses. Fue algo llamativo y por fin supimos que habían hablado muy bien de nuestra sopa en una revista de las líneas aéreas japonesas y que por eso venían con ganas de probar nuestra sopa de pescado». Esa anécdota esta recogida en un artículo que publicó este periódico en agosto de 2011 y que está expuesto en el exterior del establecimiento.

«Puse como condición que no tuviera conservantes. La sopa sale muy muy parecida a la nuestra»

En cualquier caso, el plato no triunfa sólo en Japón, también en otros países como Corea, Estados Unidos... y muchos clientes locales y estatales que aprecian esta elaboración.

La empresa Itsasoko se puso en contacto con Bergés y las dos partes se pusieron manos a la obra buscando cómo comercializar el producto sin perder su esencia.

Una receta que tiene alma

Asier Ruiz explica que «es una sopa con mucha fama y, sobre todo, una receta que tiene alma. Nosotros hacemos sopas y queríamos ver si era posible trabajar con ésta». A principios de año, «junto con mi socio Asier Sistiaga nos juntamos con Iñaki y Maite y nos comentaron que habían tenido otras propuestas de comercialización pero que no les habían convencido».

En ese punto aclara Bergés que «la condición que puse es que no quería conservantes. Si se podía hacer así, bien. Y, si no, lo parábamos». El pistoletazo de salida fue el 13 de enero y, a lo largo de las pruebas que fueron haciendo, «vimos que la sopa salía muy muy parecida a la que hacemos nosotros, así que hemos seguido adelante hasta el día de hoy».

El gerente de Itsasoko concretó que «necesitábamos respetar y mantener la esencia de la receta, de un producto tan auténtico». Por eso, «todos los ingredientes son naturales, no hay ni conservantes ni colorantes. Lleva muchas hortalizas (puerro, cebolla, zanahoria...) y merluzas frescas, metemos los trozos uno a uno, por lo que es un producto industrial pero elaborado de manera artesanal».

En La Hermandad elaboran 30-32 litros de sopa de pescado al día, unos 12.000-13.000 al año. Itsasoko no ha hecho públicos sus números de producción pero sí que se comercializará a nivel mundial, llegando hasta Japón, por ejemplo, donde seguro tendrá buena acogida. Según Ruiz, «el mercado asiático está deseando productos como esta sopa de La Hermandad, de tanta calidad, tan rico». En su empresa, «tenemos capacidad para hacer miles de litros al día. En la medida que tengamos el éxito que creemos que vamos a tener, podremos ir aumentando la producción».