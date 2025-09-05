El juez desestima el recurso por los horarios del Alarde y se mantienen los establecidos en el decreto del alcalde

Iñigo Aristizabal Hondarribia Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:39 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

El recurso de Haose (Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea) sobre el decreto que regula horarios y recorridos de Alarde y compañía Jaizkibel el día 8 de septiembre ha sido desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de San Sebastián, por lo que sigue en vigor y se mantienen las pautas establecidas. Es una medida cautelarísima y más adelante se tomará una decisión definitiva.

Las compañías del Alarde deberán concentrarse en Gernikako Arbola entre las 7.00 y las 7.55 y Jaizkibel tendrá que comparecer en el mismo lugar, pero en una zona distinta, a las 7.45. La compañía igualitaria iniciará su desfile a las 8.00 y, tras subir a Arma Plaza y bajar, debe abandonar la zona para las 8.45. A las 8.55 empezará el Alarde.

El alcalde, Igor Enparan, ha señalado que «por una parte, nos alegra que Haose haya acudido a los tribunales, ya que eso significa que tiene voluntad de aceptar y respetar las normas, las leyes, las resoluciones y los decretos».

Teniendo en cuenta que el juez ha dictaminado que el decreto municipal debe mantenerse en vigor, «no queda otra que aceptarlo y cumplirlo. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los dirigentes de Haose para que cumplan el decreto ratificado por el juez para el día 8 de septiembre, que no se sitúen por encima del trabajo que le corresponde al Ayuntamiento y que muestren su voluntad de respetar la legitimidad del propio Ayuntamiento y del Alcalde».

El mensaje a los organizadores del Alarde incluye que «respeten el espacio y horario que les corresponde en Gernikako Arbola». Igualmente, «hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales para que actúen con civismo, tolerancia y responsabilidad, para que ejerzan la responsabilidad de evitar tensiones entre la ciudadanía y para no regresar a aquellos tiempos oscuros de hace muchos años».

En la comparecencia de prensa, acompañado por miembros del equipo de gobierno, Enparan ha emplazado «al lehendakari del Gobierno Vasco, a la diputada general de Gipuzkoa y también a todos los partidos políticos para que se impliquen en primera persona, de manera seria y directa, en el Alarde de Hondarribia, donde tenemos problemas para respetar todos los derechos fundamentales y avancen en la senda de la solución».

Enparan desea que «cada hondarribitarra aporte su esfuerzo a fin de vivir las fiestas con respeto y convivencia, ya que las fiestas, al fin y al cabo, son para disfrutarlas y pasarlo bien».