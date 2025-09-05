Haose matiza que es «un auto a su recurso, no una sentencia»

Desde Hondarribiko Alardea apuntan que lo que ha dictado el juez es un auto «en el que, básicamente, lo que dice es que no hay ... tiempo material para conceder a las partes afectadas los tres días que conforme a la ley tienen para presentar alegaciones ante la posible adopción de una medida cautelar», ha explicado el burgomaestre, Gregorio Alkain.

Ha insistido especialmente en que «se trata de un auto, en ningún caso de una sentencia, como ha comunicado el Ayuntamiento de Hondarribia, y sólo se pronuncia sobre la imposibilidad de adoptar medidas cautelares por falta de tiempo para que se cumplan los plazos legales, pero no se refiere a la cuestión de fondo, al contenido del Decreto. Es decir, no avala que el Ayuntamiento haya actuado de forma adecuada ni confirma la validez del decreto, como ha transmitido el alcalde. Una vez más, el alcalde Enparan juega con las palabras para decir cosas que no son», ha asegurado. «El recurso va a seguir su curso, su procedimiento. Si hay un acuerdo entre las partes se podrá retirar y, si no, el procedimiento seguirá adelante».

Alkain ha señalado también que los problemas de plazo que han inviabilizado la adopción de medidas cautelares han derivado de que «el decreto se aprobó el 1 de septiembre y para poder presentar un recurso (siguiendo la vía que propone el propio decreto, no hemos hecho nada raro) se requiere un estudio minucioso del contenido y del contexto legal. El margen era mínimo». También ha recordado que el recurso presentado se refiere únicamente a la situación en Gernikako Arbola a primera hora del día 8. «El resto del decreto podemos asumirlo».

Alkain ha animado a los hondarribitarras a disfrutar de los actos festivos de este fin de semana con un llamamiento a la serenidad y ha recordado que Hondarribiko Alardea no estará presente en el aurresku de la Corporación el domingo en Arma plaza y que esperarán a la finalización de ese acto para realizar la entrega del bastón de mando. En cuanto al día 8, ha asegurado que no hay ninguna decisión tomada y que las que haya que tomar se tomarán «en una reunión convocada para 5.30 horas del lunes. Hombres y mujeres de Hondarribiko Alardea tomaremos una decisión en ese momento».