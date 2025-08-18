El grupo socialista pide que se repartan pulseras centinela durante las fiestas

El Grupo Municipal Socialista realizó ayer una solicitud al Ayuntamiento para que «adquiera y distribuya» durante las fiestas patronales las conocidas como «pulseras centinela» con ... el fin de evitar agresiones por sumisión química.

En una nota de prensa, el grupo pidió al Gobierno municipal que las mujeres puedan obtener las pulseras antisumisión de forma gratuita y que se repartan «en puntos de información municipales y de las entidades que quieran participar».

Los socialistas consideran que «una de las primeras preocupaciones del Ayuntamiento debe ser evitar, con todos los medios posibles, la posibilidad de que se produzcan agresiones de todo tipo y, en especial, las de carácter sexual que tienen a las mujeres como víctimas».

Un solo uso

El funcionamiento de estas pulseras es sencillo: basta con verter una gota de la bebida en uno de los dos espacios habilitados en el brazalete para comprabar si contiene alguna sustancia química. Uno de los espacios detecta sustancias anímicas y el otro la droga más habitual en este tipo de casos como es el ácido gammahidroxibutírico (GHB) o éxtasis líquido.

El test es de un solo uso y las puleseras cuentan también con un código QR que proporcionan instrucciones de uso, un dispositivo de llamada rápida al 112 y opción para compartir la geolocalización.

El Ayuntamiento de Zarautz ha sido uno de los primeros Ayuntamientos de la zona en habilitar esta campaña al ofrecer 500 pulseras durante la Semana Grande.