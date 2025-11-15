Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del Ayuntamiento y encargados de la exposición, en la inauguración. I.A.

Hondarribia

Una exposición recoge la presencia de Nestor Basterretxea en Hondarribia

La muestra llega de la mano del centenario de las Euskal Jaiak y se podrá visitar hasta el 10 de diciembre

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

Néstor Basterretxea, figura clave del arte y cultura de nuestro país, vivió 54 años en Hondarribia y algunos de los trabajos que realizó en ese tiempo se han recogido en una exposición que se podrá ver en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza hasta el 10 de diciembre, de 10.00 a 18.00 todos los días salvo los domingos, de 10.00 a 14.00.

Fernando Golvano, comisario de la exposición, reconoce que «tuve la suerte de trabajar el año pasado en Irun con motivo del centenario de su nacimiento y ahora tenemos otra exposición muy interesante. La única pena es que el lugar es pequeño, pero hemos recogido un microcosmos de todos los universos creativos de Basterretxea, que eran muy variados, muy diversos y muy extensos en el tiempo».

El artista llegó a Hondarribia después de vivir en la casa-taller de la avenida Iparralde de Irun y «en villa Amparo inicia los primeros trabajos, muy motivado también por las discusiones y los debates con Jorge Oteiza. A partir de 1970-1971 inicia ese estudio más de investigación etnográfica, más de dotar de nuevos imaginarios a memorias antiguas, memorias ancestrales y que no tenía una puesta en visión, una puesta plástica formal».

En villa Amparo vivió hasta 1986 y después lo hizo en el caserío Idurmendieta, en el golf, hasta su fallecimiento en 2014.

Documentos inéditos

La exposición 'Basterretxea en Hondarribia' reúne obras y documentos inéditos hasta ahora, fruto de un trabajo de investigación en el archivo de Hondarribia, la Fundación Jorge Oteiza y el archivo familiar. Se presentan por primera vez tres proyectos directamente vinculados con la ciudad: las ilustraciones para el programa de las Euskal Jaiak de 1960, el proyecto arquitectónico de terraza móvil para el restaurante Zeria (1970) y el proyecto de casa-taller ideado en 1975, que nunca llegó a construirse. Junto a ellos, se exponen ilustraciones, carteles, proyectos arquitectónicos, fotografías, esculturas e imágenes personales en Super 8 rodadas en los años 70, todo ello ligado a Hondarribia.

El 4 de diciembre, la profesora Katrin Alberdi ofrecerá una sesión centrada en el cuidado de las obras y la transmisión del patrimonio, reforzando la dimensión educativa y de sensibilización de esta exposición.

