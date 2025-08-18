Bertako Igogailuak-Hondarribia se complica la vida tras terminar última en la Bandera de Zarautz

Ioseba Amunarriz, con el maillot de mejor patrón, da instrucciones a sus remeros en una de las ciabogas de la regata del domingo en Zarautz.

X. DE LA LINDE GARCÍA Hondarribia. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05

Las banderas de Zarautz disputadas el pasado fin de semana no pasarán a la historia del club verde. Mientras que ORSA Hondarribia fue sexta en la suma de las dos jornadas, Bertako Igogailuak-Hondarribia volvió a ser la última clasificada. De esta forma, la trainera femenina encara las dos últimas regatas de la Euskotren Liga en la última posición de la tabla, lo que supondría el descenso directo a la Liga ETE.

La doble cita de Zarautz se presentaba como una buena ocasión para dejar atrás los malos resultados cosechados en aguas gallegas. Con olas cercanas al medio metro de altura y una ligera brisa, las verdes partieron el sábado desde la cuarta calle de la primera tanda. A pesar de marcar el peor tiempo en la ciaboga, el bote comandado por Miren Garmendia no se descolgó en ningún momento y a punto estuvo de batir a Astillero en los metros finales. Finalmente fueron séptimas en la primera jornada, a escasas décimas de las gallegas.

El domingo, Iker Cortés cambió por completo la penúltima tosta para dar entrada a Ane Martin y Naia Onaindia. En unas condiciones de regata parecidas a las del día anterior, la Ama Guadalupekoa bogó esta vez por la calle más próxima a la afición. El largo de fuera estuvo muy igualado, marcando el mismo registro que Donostiarra y cerca de Hibaika, aunque en el de vuelta sus rivales fueron superiores. Al igual que ocurrieran en las regatas de Galicia, las verdes ocuparon el último lugar de la jornada, a algo más de cinco segundos de la Donostiarra.

Si el fin de semana pasado Bertako Igogailuak-Hondarribia compartía la última plaza de la Euskotren Liga con la Donostiarra, éstas últimas aventajan ahora en tres puntos a las verdes.

A pesar de los malos resultados, la patrona Miren Garmendia recupera el liderato de la clasificación a mejor patrona con 76 puntos, tres más que Nicole Maroño (Donostiarra).

En la segunda tanda

Tampoco fue el mejor fin de semana para ORSA Hondarribia, sexto en la clasificación final de la Bandera de Zarautz. Los remeros entrenados por Mikel Orbañanos firmaron una buena actuación en la primera de las dos jornadas al quedar en sexta posición. Partiendo desde la segunda tanda, los verdes mantuvieron un bonito cara a cara con Getaria, aunque se desinflaron en el largo de vuelta.

El domingo, el técnico oriotarra movió el banquillo para dar entrada a Andoni Irazoki, Beñat Alkain y Mattin Colas. De nuevo desde la segunda tanda, la Ama Guadalupekoa no pudo aguantar el ritmo de la Donostiarra, que en la segunda ciaboga ya aventajaba a los verdes en siete segundos. ORSA Hondarribia fue octava en la clasificación de la segunda regata, por detrás de Ondarroa y Lekittarra, que bogaron en la primera tanda.

En cuanto a la clasificación de la Eusko Label Liga, la Bandera de Zarautz ha certificado el sorpasso de Urdaibai, que en la suma de las dos jornadas le ha metido siete puntos a los verdes. Así, la Ama Guadalupekoa ocupa la quinta plaza de la clasificación con 113 puntos, 10 más que Getaria (sexta).

Ioseba Amunarriz, por su parte, continúa al frente de la clasificación de mejor patrón con 123 puntos, 22 más que Xanet Gimeno (Ondarroa).

La 'B' coge aire

La nota positiva en aguas de Zarautz la puso ORSA Hondarribia B, que ocupó la octava plaza en la bandera disputada el sábado al mediodía. Los jóvenes entrenados por Txalo Carrión fueron los más rápidos de la primera tanda con un tiempo de 21.53.56, una regata que se la llevó Santurtzi. De esta forma, el filial de la Ama Guadalupekoa coge aire respecto a la zona baja de la liga ARC-1 y se asienta en la décima posición de la clasificación general con 65 puntos, con tres puntos de ventaja sobre Castreña y seis sobre Camargo, que descendería directamente a la ARC-2.

Finalmente, la bandera de Castro, prevista para el pasado viernes, se disputará este domingo a las 12.35. Debido a las altas temperaturas, los organizadores decidieron aplazar la prueba «en base a las indicaciones de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET)».