La Banda de Música y Jon Gurrutxaga rescatarán el sábado la música de Queen

Iñigo Aristizabal Hondarribia Miércoles, 16 de julio 2025, 20:16 | Actualizado 20:32h.

'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to love', 'We will rock you', 'I want to break free' y 'We are the champions' son algunas de las canciones ... que sonarán el sábado a partir de las 2:00 horas en la plaza Santa María Magdalena, interpretadas por la Banda de Música Ciudad de Hondarribia y Jon Gurrutxaga en el concierto de tributo a Queen.

El cantante de Elgoibar, que tiene discos en solitario y participa en muchos proyectos, incluyendo varios con el hondarribitarra Urbil Artola, recuerda cómo surgió este espectáculo: «La banda municipal de Elgoibar está haciendo algo diferente a lo que ofrece cada mes y se estrenó con un concierto de rock. Hace dos años nos ofrecieron hacer este tributo a Queen y para nosotros fue una proposición muy golosa, porque las canciones de Queen son muy conocidas, muy buenas y bonitas de cantar». En aquel momento, el elgoibartarra Juanma Sáez hizo los arreglos de muchas de las canciones y señala Gurrutxaga que «este espectáculo siempre ha tenido mucha conexión con Elgoibar. Cuando lo hicimos en Deba vinieron músicos de Elgoibar. Cuando tocamos en Labastida, el director fue el que ahora es subdirector de la banda de Elgoibar. Este sábado el director será Gorja Mujika, también de mi localidad...». «Es un repertorio muy exigente a nivel vocal, pero que se disfruta un montón, tanto nosotros como el público» Para la Banda de Música Ciudad de Hondarribia no es nuevo dejarse conducir por otro director que no sea Alazne Alberdi o Nagore Iridoy. En los últimos años han cogido la batuta algunos invitados, como el director de la banda de Errenteria o el hondarribitarra Carlos Noain, por ejemplo. Gurrutxaga ha conocido y escuchado la música de Queen desde joven. «No soy un fan acérrimo, pero los dos discos de grandes éxitos sí los he escuchado mucho y también los dos primeros, que eran más rockeros. Algunas canciones me gustan más, otras menos, pero lo cierto es que las melodías que hacía Freddie Mercury son muy bonitas». Que las canciones sean tan conocidas, ¿es una ventaja o un reto? «Es un repertorio muy exigente a nivel vocal, y eso supone un reto. Yo intento hacer las melodías vocales como las hacía Freddie Mercury, que sean casi iguales, pero a mi estilo y con mi timbre porque, al final, eso no lo puedo cambiar, o muy poco». Hoy harán el ensayo general y se muestra «motivado» para este concierto y deseoso de que «lo podamos hacer más veces en otras localidades, porque es un repertorio que se disfruta un montón, tanto nosotros como el público, que sale bastante contento del concierto».

