El Ayuntamiento recupera la propuesta de los presupuestos participativos

Tras el primer intento en 2022, el Ayuntamiento recupera el proyecto de presupuestos participativos, con una dotación de 200.000 euros para las propuestas ... que realicen los ciudadanos y sean aceptadas por un grupo de garantía formado por el alcalde, un representante de cada uno de los cuatro partidos políticos y técnicos municipales.

Entre el 17 y el 26 de noviembre los ciudadanos mayores de dieciséis años podrán realizar sus aportaciones, bien en el BAZ, bien en la página web www.hondarribia.eus.

En la presentación de la iniciativa, el alcalde Igor Enparan subrayó que «para el Ayuntamiento es fundamental escuchar a la ciudadanía y construir las decisiones entre todos». A través de los presupuestos participativos, «las y los hondarribitarras podrán reflejar sus opiniones y prioridades de manera efectiva en las políticas municipales. Cuando los ciudadanos y ciudadanas deciden, nuestra ciudad se construye entre todos y todas».

Los cuatro partidos políticos

La iniciativa está respaldada por Abotsanitz, EH Bildu, EAJ-PNV y PSE-EE y recordó Enparan que «el éxito de los presupuestos participativos se basa no solo en la implicación de la ciudadanía, sino también en el compromiso de toda la representación municipal».

En ese sentido, destacó que «éste no es un proyecto del Ayuntamiento solamente; es un proyecto de la ciudad. Es un camino nuevo construido entre todos y todas, y por eso la aportación de todos los partidos es fundamental. A través de la colaboración estamos consolidando un modelo de gobernanza basado en la transparencia y la confianza. La ciudadanía merece que su voz sea escuchada y que tengan la oportunidad de influir en las decisiones públicas».

Añadió que «seguimos reforzando la dirección iniciada al comienzo de este mandato: una actividad municipal más abierta, participativa y colaborativa. Este formato permite escuchar más la voz del pueblo y fortalecer la colaboración entre todos los grupos municipales».

Votación, en febrero

Garoa Lekuona, de EH Bildu, explicó que «la función del grupo de garantía será supervisar el desarrollo del proceso y tomar decisiones en cada fase, siempre basándose en criterios técnicos y compartidos». Así, desde el 27 de noviembre hasta el 20 de enero el grupo de garantía realizará un filtro técnico para evaluar la viabilidad de cada proyecto. Las propuestas aceptadas pasarán a la fase de votación, que tendrá lugar en febrero.

Aitzol Arroyo, de Abotsanitz, concretó dos de los criterios principales: «Por un lado, reforzar la identidad y cohesión del municipio, y, por otro, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, considerando aspectos relacionados con la salud, la accesibilidad o la movilidad».

Desde PSE-EE, Iosu Alvarez recordó que el tercer criterio es que las propuestas presentadas sirvan para «generar un beneficio comunitario, dirigido a un barrio, colectivo o grupo específico: personas mayores, jóvenes, un barrio concreto, etc...»